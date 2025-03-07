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Вчера, 16:08

МВД выявило новую схему мошенничества в сфере трудоустройства

УрБК, Москва, 13.03.2025. МВД выявило новую схему мошенничества в сфере трудоустройства. Действуя якобы от имени сервиса по продаже авиабилетов, злоумышленники предлагают ставить лайки отелям за вознаграждение, а затем выманивают у граждан деньги под различными предлогами, сообщает официальный Telegram-канал УБК МВД России.

Мошенники предлагают заработок от 750 руб. в день за выполнение простых заданий и даже выплачивают небольшое вознаграждение.

«Завоевав доверие, мошенники предложат «выкупить товар», приобрести «премиум аккаунты» или под любым другим предлогом потребуют вложиться, чтобы повысить доход», — говорится в сообщении Киберполиции.

Также злоумышленники могут предложить установить приложение «для работы», под видом которого скрывается вредоносное программное обеспечение.

Напомним, ранее МВД предупреждало о новой схеме мошенничества, связанной с розыгрышами подарков в интернете.
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