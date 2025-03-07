МВД выявило новую схему мошенничества в сфере трудоустройства

УрБК, Москва, 07.03.2025. МВД предупредило о новой схеме мошенничества, связанной с розыгрышами подарков в интернете, ...17.01.2025 Wildberries выявил новую схему мошенничества в отношении детей
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2025. Объединенная компания Wildberries и Russ выявила новую схему мошенничества в отношении ...12.12.2024 Кибермошенники придумали новую схему обмана на маркетплейсах
УрБК, Москва,12.12.2024. Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин сообщил о новой схеме мошенничества, ...10.12.2024 ЦБ предупредил о новой схеме мошенничества под видом трудоустройства
УрБК, Москва, 10.12.2024. Банк России предупредил граждан об учащении случаев мошенничества под предлогом ...03.07.2024 Злоумышленники придумали новую схему обмана граждан под видом сотрудников Почты России
УрБК, Москва, 03.07.2024. Злоумышленники придумали новую схему обмана граждан под видом сотрудников Почты России. ...