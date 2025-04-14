УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 15:01

МВД выявило новую схему мошенничества с налоговым вычетом

УрБК, Москва, 13.08.2025. МВД выявило новую схему обмана россиян под предлогом получения налогового вычета. Действуя якобы от лица сотрудников ФНС или соцслужб, злоумышленники предлагают оформить налоговый вычет по телефону, сообщает официальный Telegram-канал УБК МВД России.

Мошенники просят сообщить код из SMS. После предоставленной информации, жертве звонят от имени правоохранительных органов и сообщают о взломе и финансировании запрещенных организаций.

По данным ведомства, чаще всего на уловку попадаются граждане 25-35 лет.

Напомним, что получить достоверную информацию по налоговому вычету можно на официальном сайте ФНС России, в личном кабинете налогоплательщика и в очном формате в инспекции ФНС или МФЦ.

Ранее МВД предупреждало о новой схеме мошенничества, связанной с поддельными штрафами от ГИБДД.
