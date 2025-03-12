УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 14:15

Мошенники стали обманывать россиян при помощи поддельных штрафов от ГИБДД

УрБК, Москва, 07.08.2025. Мошенники стали обманывать россиян при помощи поддельных штрафов от ГИБДД, сообщает Telegram-канал Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

«Жертва по электронной почте или в мессенджере получает сообщение с формулировкой: «Вы нарушили ПДД. Ознакомьтесь с постановлением и оплатите штраф до 01.08». К письму прикреплен файл в формате PDF, оформленный под официальное постановление. В документе может быть указано реальное имя человека, номер автомобиля или иные персональные данные — это создает ощущение подлинности», — говорится в сообщении.

В письме имеется кнопка «оплатить сейчас», ведущая на стороннюю интернет-страницу. При переходе по ссылке пользователь может попасть на фальшивый сайт, копирующий страницы государственных или банковских сервисов, где у него могут выманить данные банковской карты. В другом случае ссылка может вести на вредоносный сайт, автоматически загружающий на устройство пользователя программное обеспечение, которое может перехватить контроль над устройством и получить личные данные жертвы.

«Настоящие уведомления о штрафах приходят только через официальные каналы, в частности, через «Госуслуги», — напоминают в УБК МВД.
