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Сегодня, 10:41

Злоумышленники придумали новую схему обмана граждан под видом сотрудников Почты России

УрБК, Москва, 03.07.2024. Злоумышленники придумали новую схему обмана граждан под видом сотрудников Почты России. Сообщение с предупреждением об этом получили работники компании.

Мошенники звонят гражданам и сообщают о доставке посылки из-за рубежа, за которую нужно заплатить таможенный сбор. А в случае отказа они требуют назвать код из sms-сообщения. С помощью этих данных злоумышленники могут получить доступ к онлайн-банку человека или личному кабинету на платформе «Госуслуги».

«В связи с участившимся фактами телефонного мошенничества, совершаемого якобы от лица сотрудников Почты России, информируем вас о том, что работники компании не осуществляют звонки и не направляют текстовые сообщения на мобильные телефоны с требованием назвать код из sms», — говорится в сообщении.
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