Злоумышленники придумали новую схему обмана граждан под видом сотрудников Почты России

УрБК, Москва, 25.03.2024. Интернет-мошенники начали применять новую схему мошенничества: подделывать сообщения, якобы ...07.04.2023 ЦБ РФ рассказал о новой схеме мошенничества с QR-кодом
Мошенники в России стали использовать новую схему для обмана граждан. Теперь они могут обходиться без данных карты — им ...07.04.2023 ЦБ РФ рассказал о новой схеме мошенничества с QR-кодом
УрБК, Москва, 07.04.2023. Мошенники в России стали использовать новую схему для обмана граждан. Теперь они могут ...14.06.2022 В ЦБ рассказали о новом виде мошенничества с предложением обменять кешбэк и бонусные баллы на реальные деньги
УрБК, Москва, 14.06.2022. Эксперты Банка России выявили новую схему мошенничества с предложением обменять накопленный ...19.01.2018 В России хакеры придумали новую схему телефонного мошенничества
Российские хакеры изобрели новую схему мошенничества — через виртуальные АТС звонят клиентам банков с номеров кредитных ...