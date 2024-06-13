Специалисты «МегаФона» рассказали, как защитить пожилых родственников от телефонных злоумышленников

УрБК, Москва, 01.10.2024. Компания «МегаФон» к Международному дню пожилых людей подготовила рекомендации, которые помогут обезопасить граждан в возрасте от телефонных злоумышленников, сообщает пресс-служба оператора связи.



Старший эксперт «МегаФона» по расследованию фрод-инцидентов Борис Лопатин сообщил, что с введением антифрод-решений, которые блокируют подменные номера, мошенники стали активно использовать мессенджеры — для убедительности в профиль добавляют логотипы банков или похожую символику других организаций. В разговоре они могут обратиться по имени и отчеству и применить определенный скрипт разговора, чтобы завязать разговор.



«Расскажите своим пожилым родственникам, что нужно немедленно прерывать звонок, если им звонят под видом банка, сотового оператора, правоохранительных органов и просят назвать код из sms для авторизации в том числе на «Госуслугах», озвучить ответ на контрольный вопрос. В таком случае нужно самостоятельно позвонить в организацию, от лица которой к вам обращаются, и уточнить все интересующие вопросы», — рассказал Б. Лопатин.



Он также отметил, что иногда злоумышленники звонят и пытаются провести транзакции по карте или получить доступ к личному кабинету в различных онлайн-сервисах, когда незаконным способом уже узнали личные данные. В таком случае они требуют код подтверждения, который может быть указан в sms.



Также не надо перезванивать на неизвестные номера, особенно в том случае, если звонок был сброшен после первого гудка. Это схема, согласно которой, пока абонент остается на линии, с его счета списываются деньги.



Мошенники могут позвонить с незнакомого номера от лица близкого или знакомого вам человека или написать с просьбой перевести деньги. В такой ситуации лучше позвонить напрямую близкому человеку и узнать, действительно ли ему нужна помощь. Иногда злоумышленники предлагать установить на смартфон специальные программы для удаленного управления устройством, чтобы «провести проверку».



«Объясните пожилым, что нельзя сообщать по телефону свои личные данные, коды из sms и электронных писем, пароли от банковских приложений и других онлайн-сервисов. Научите возрастных родственников, что лучше всего сразу закончить такой разговор или же вовсе не брать трубку и заблокировать неизвестный номер телефона», — подытожил Б. Лопатин.