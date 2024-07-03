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Специалисты свердловского УФНС предупредили самозанятых и индивидуальных предпринимателей о новой схеме мошенничества

УрБК, Екатеринбург, 08.07.2024. Сотрудники Управления Федеральной налоговой службы (ФНС) России по Свердловской области предупредили самозанятых и индивидуальных предпринимателей о новой схеме мошенничества. Информация о преступной схеме опубликована на официальном сайте ведомства.

Так, специалисты ФНС предупредили граждан о том, что неизвестные звонят самозанятым и индивидуальным предпринимателям от имени сотрудников налоговых органов. Злоумышленники сообщают о том, что на банковских счетах обнаружены доходы, не учтенные при расчете налога на доходы, и предлагают сверить документы, которые уже якобы направили налогоплательщику.

Когда жертва не находит в своем личном кабинете данные документы, злоумышленники объясняют это «рассинхронизацией ресурсов ФНС с «Госуслугами». А затем просят назвать код из sms-сообщения, чтобы восстановить работу сервиса. Таким образом преступники получают доступ к личному кабинету на портале «Госуслуг» и личным данным гражданина.
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