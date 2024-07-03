Специалисты свердловского УФНС предупредили самозанятых и индивидуальных предпринимателей о новой схеме мошенничества

УрБК, Москва, 03.07.2024. Злоумышленники придумали новую схему обмана граждан под видом сотрудников Почты России. ...11.12.2023 Жителей Свердловской области предупредили о новой схеме телефонных аферистов
Уральское ГУ Банка России предупреждает жителей Свердловской области о телефонных аферистах, которые действуют по новой ...11.12.2023 Жителей Свердловской области предупредили о новой схеме телефонных аферистов
УрБК, Екатеринбург, 11.12.2023. Уральское ГУ Банка России предупреждает жителей Свердловской области о телефонных ...21.03.2022 Судебные приставы предупредили южноуральцев о фальшивых письмах от мошенников с просьбой погасить несуществующие задолженности
УрБК, Челябинск, 21.03.2022. Управление Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области предупредило ...03.07.2019 В ФНС России предупредили о новой схеме мошенничества в интернете
УрБК, Москва, 03.07.2019. В ФНС России предупредили о новой схеме мошенничества в интернете. Неизвестные рассылают ...