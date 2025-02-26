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Сегодня, 11:39

Киберпреступники разработали новую схему обмана студентов под видом получения стипендий

УрБК, Москва, 18.03.2025. Киберпреступники разработали новую схему обмана студентов, пишет ТАСС со ссылкой на компанию R-Vision.

Злоумышленники, представляясь сотрудниками Минобрнауки, предлагают студентам оформить стипендию. Для этого они требуют обновить данные на сайте вуза через портал Госуслуги, отправляя неактивные ссылки. Затем предлагают помощь в авторизации, запрашивая пароль и утверждая, что логин уже известен.

«В результате жертве может прийти официальная SMS от банка о том, что на ее имя открыт кредит», — объясняют специалисты.

Ранее в МВД предупредили о схеме обмана студентов от имени деканата.
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