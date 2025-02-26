Киберпреступники разработали новую схему обмана студентов под видом получения стипендий

УрБК, Москва, 26.02.2025. МВД РФ предупредило о новой мошеннической схеме, нацеленной на обман студентов, пишет ...19.02.2025 Мошенники придумали новую схему обмана пользователей на Wildberries
УрБК, Москва, 19.02.2025. Служба информационной безопасности объединенной компании Wildberries и Russ выявила новую ...12.12.2024 Кибермошенники придумали новую схему обмана на маркетплейсах
УрБК, Москва,12.12.2024. Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин сообщил о новой схеме мошенничества, ...21.11.2024 Кибермошенники придумали новую схему обмана по взлому аккаунта на едином портале Госуслуг
УрБК, Москва, 21.11.2024. Кибермошенники придумали новую схему обмана по взлому аккаунта на едином портале Госуслуг. ...03.07.2024 Злоумышленники придумали новую схему обмана граждан под видом сотрудников Почты России
УрБК, Москва, 03.07.2024. Злоумышленники придумали новую схему обмана граждан под видом сотрудников Почты России. ...