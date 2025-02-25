МВД предупредило о новой мошеннической схеме обмана студентов

УрБК, Москва, 25.02.2025. ВТБ выявил новую мошенническую схему на интернет-форумах, информирует пресс-служба банка. ...21.08.2024 Свердловское Управление ФНС России предупредило граждан о новой схеме мошенников
УрБК, Екатеринбург, 21.08.2024. Специалисты Управления Федеральной налоговой службы (УФНС) России по Свердловской ...08.07.2024 Специалисты свердловского УФНС предупредили самозанятых и индивидуальных предпринимателей о новой схеме мошенничества
УрБК, Екатеринбург, 08.07.2024. Сотрудники Управления Федеральной налоговой службы (ФНС) России по Свердловской области ...07.04.2023 ЦБ РФ рассказал о новой схеме мошенничества с QR-кодом
Мошенники в России стали использовать новую схему для обмана граждан. Теперь они могут обходиться без данных карты — им ...07.04.2023 ЦБ РФ рассказал о новой схеме мошенничества с QR-кодом
УрБК, Москва, 07.04.2023. Мошенники в России стали использовать новую схему для обмана граждан. Теперь они могут ...