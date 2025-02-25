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Вчера, 10:58

МВД предупредило о новой мошеннической схеме обмана студентов

УрБК, Москва, 26.02.2025. МВД РФ предупредило о новой мошеннической схеме, нацеленной на обман студентов, пишет «Прайм».

По этой схеме злоумышленники, представляясь сотрудниками деканата или студенческой поликлиники, звонят студентам для проверки данных или регистрации в сервисе и просят назвать «код авторизации». Получив код, мошенники получают доступ к единому порталу Госуслуг.

Когда жертва убеждена во взломе, подключаются фейковый Росфинмониторинг или следователь. Сам способ хищения денег может различаться. Например, жертву могут попросить сфотографировать банковскую карту с обеих сторон «для приобщения к заявлению» или «задекларировать» деньги и перевести их на счет или передать курьеру «для защиты».

Ранее УрБК писал, что банки выявили новую мошенническую схему на форумах.
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