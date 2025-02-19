Банки выявили новую мошенническую схему на форумах

УрБК, Москва, 25.02.2025. ВТБ выявил новую мошенническую схему на интернет-форумах, информирует пресс-служба банка.



Схема работает следующим образом. Мошенники оставляют на форумах фиктивные отзывы от лиц, якобы потерявших деньги. Они уверяют жертву, что она действительно недавно сталкивалась с мошенниками, и предлагают срочно перевести деньги на другие счета, чтобы спасти их.