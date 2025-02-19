Банки выявили новую мошенническую схему на форумах

УрБК, Москва, 19.02.2025. Служба информационной безопасности объединенной компании Wildberries и Russ выявила новую ...10.07.2023 В Банке России выявили новую схему мошенничества с приглашением на личный прием
УрБК, Москва, 10.07.2023. В Банке России выявили новую мошенническую схему — приглашение на «личный прием в ...14.06.2022 В ЦБ рассказали о новом виде мошенничества с предложением обменять кешбэк и бонусные баллы на реальные деньги
УрБК, Москва, 14.06.2022. Эксперты Банка России выявили новую схему мошенничества с предложением обменять накопленный ...27.05.2022 Банк России предупреждает о новом способе мошенничества под видом компенсации украденного
УрБК, Москва, 27.05.2022. Банк России предупреждает граждан, что мошенники начали применять новую схему: они предлагают ...10.02.2020 Выявлена новая модифицированная схема кражи денег с карточных счетов клиентов
УрБК, Москва, 10.02.2020. Мошенники придумали новую схему кражи денежных средств с банковских счетов клиентов, которая ...