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Вчера, 09:57

Банки выявили новую мошенническую схему на форумах

УрБК, Москва, 25.02.2025. ВТБ выявил новую мошенническую схему на интернет-форумах, информирует пресс-служба банка.

Схема работает следующим образом. Мошенники оставляют на форумах фиктивные отзывы от лиц, якобы потерявших деньги. Они уверяют жертву, что она действительно недавно сталкивалась с мошенниками, и предлагают срочно перевести деньги на другие счета, чтобы спасти их.
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