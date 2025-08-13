УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 14:20

МВД выявило новую схему мошенничества с использованием Telegram-ботов

УрБК, Москва, 22.08.2025. МВД выявило новую схему обмана россиян с использованием Telegram-ботов. Мошенники связываются с жертвой в мессенджерах и соцсетях, действуя от имени сотрудников управляющих компаний (УК), ТСЖ или аварийных служб. Они требуют передать им показания счетчиков, угрожая штрафами или отключением ЖКУ. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале УБК МВД России.

Преступники делают упор на срочности и предлагают решить проблему через Telegram-бот. Отмечается, что бот имитирует интерфейс госсервисов. Под видом проверки он запрашивает личные данные: ФИО, номера телефона, паспорта, СНИЛС, ИНН.

После этого жертве направляют фейковое сообщение Роскомнадзора о перехвате данных, в котором прикреплена ссылка для инициативной связи со злоумышленниками.

«Лжесотрудник, используя ранее полученные данные, убеждает жертву в своей легитимности. Под предлогом «защиты счетов» или «блокировки кредитов» выманивает коды из СМС, реквизиты карт или переводы на «безопасные счета», — добавляет пресс-служба ведомства.

УБК МВД России напоминает, что сообщения, содержащие информацию о перехвате данных, взломе аккаунта или подозрительной активности с просьбой перезвонить, являются обманом. В таком случае необходимо самостоятельно связаться с поддержкой банка или УК по официальным контактам с их сайта, для проверки.
