В Банке России выявили новую схему мошенничества с приглашением на личный прием

Мошенники в России стали использовать новую схему для обмана граждан. Теперь они могут обходиться без данных карты — им ...07.04.2023 ЦБ РФ рассказал о новой схеме мошенничества с QR-кодом
УрБК, Москва, 07.04.2023. Мошенники в России стали использовать новую схему для обмана граждан. Теперь они могут ...14.06.2022 В ЦБ рассказали о новом виде мошенничества с предложением обменять кешбэк и бонусные баллы на реальные деньги
УрБК, Москва, 14.06.2022. Эксперты Банка России выявили новую схему мошенничества с предложением обменять накопленный ...24.08.2020 Свердловские судебные приставы возобновили личный прием граждан после карантина
УрБК, Екатеринбург, 24.08.2020. Главное управление Федеральной службы судебных приставов России по Свердловской области ...28.03.2017 В Свердловской области мошенники рассылают sms от имени Центробанка
УрБК, Екатеринбург, 28.03.2017. В Свердловской области зафиксированы случаи мошенничества с использованием имени ...