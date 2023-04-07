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В Банке России выявили новую схему мошенничества с приглашением на личный прием

УрБК, Москва, 10.07.2023. В Банке России выявили новую мошенническую схему — приглашение на «личный прием в Центробанк». Об этом сообщает Telegram-канал регулятора.

Теперь злоумышленники не только звонят гражданам от имени Центробанка, но и отправляют на электронную почту сообщения с приглашением на личный прием в Банк России.

Также особенностями новой схемы мошенников являются те, что письма начинаются с обращения по имени и отчеству, в них указывается время приема и настоящий адрес ЦБ РФ в регионе проживания потенциальной жертвы.

Помимо этого, в качестве отправителя сообщения с помощью подмены электронного адреса они указывают домен Банка России.

«После отправки письма мошенники связываются с получателем и под разными предлогами пытаются выманить данные его банковской карты и sms-код либо уговорить перевести деньги. Если вы не записывались на прием в Банк России, но получили подобное приглашение, не реагируйте на него и удалите сообщение», — говорится в Telegram-канале регулятора.
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