В МВД сообщили о новой схеме мошенничества под видом розыгрышей в интернете

Материалы по теме

В МВД сообщили о новой схеме мошенничества под видом получения посылки «Почты России»

Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД сообщило о новой ...

В МВД сообщили о новой схеме мошенничества под видом получения посылки «Почты России»

УрБК, Москва, 05.03.2025. Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных ...

Кибермошенники придумали новую схему обмана на маркетплейсах

УрБК, Москва,12.12.2024. Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин сообщил о новой схеме мошенничества, ...

«МегаФон» совместно с «Яндекс.Браузером» ежедневно выявляет более 600 новых мошеннических сайтов

УрБК, Москва, 20.06.2024. Компания «МегаФон» и «Яндекс.Браузер» этой весной запустили совместный проект по обмену ...

В Банке России рассказали о новой мошеннической схеме с применением вирусных файлов

УрБК, Москва, 08.08.2023. В Банке России рассказали о новой схеме кибермошенников, похищающих деньги и данные компаний. ...