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Сегодня, 13:32

В МВД сообщили о новой схеме мошенничества под видом розыгрышей в интернете

УрБК, Москва, 07.03.2025. МВД предупредило о новой схеме мошенничества, связанной с розыгрышами подарков в интернете, проводимыми популярными блогерами, пишет ТАСС.

Злоумышленники создают поддельные страницы и требуют оплату комиссии за получение призов, используя непроверенные ссылки. Эти схемы особенно опасны для подростков, которые часто участвуют в таких акциях.

Напомним, что мошенники регулярно придумывают новые способы обмана населения. Недавно они стали активно подбрасывать в почтовые ящики поддельные квитанции ЖКХ.
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