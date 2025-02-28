Роскачество: Поддельные квитанции ЖКХ все сильнее напоминают оригинальные

Киберпреступники стали чаще прибегать к долгосрочным стратегиям, специально разработанным для конкретных жертв, пишет ...28.02.2025 Кибермошенники стали чаще разрабатывать индивидуальные планы атаки на своих жертв
УрБК, Москва, 28.02.2025. Киберпреступники стали чаще прибегать к долгосрочным стратегиям, специально разработанным для ...17.07.2019 Пользователи СКБ Онлайн получили возможность оплачивать квитанции по QR-коду
УрБК, Екатеринбург, 17.07.2019. Пользователи мобильного приложения СКБ Онлайн получили возможность оплачивать квитанции ...26.08.2013 В Первоуральске ООО «Жилищный сервис» незаконно рассылало квитанции на оплату коммунальных услуг
УрБК, Екатеринбург, 26.08.2013. В Первоуральске ООО «Жилищный сервис» незаконно рассылало квитанции на оплату ...19.03.2013 Суд запретил МУП «Белоярские тепловые сети» выставлять незаконные квитанции
УрБК, Екатеринбург, 19.03.2013. Суд обязал МУП «Белоярские тепловые сети» выставлять потребителям коммунальных услуг ...