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Вчера, 11:26

Роскачество: Поддельные квитанции ЖКХ все сильнее напоминают оригинальные

УрБК, Москва, 04.03.2025. Различить фальшивые квитанции на оплату услуг ЖКХ от подлинных становится все труднее. Об этом говорится в сообщении Роскачества, пишет ТАСС.

На фальшивых документах размещают поддельный QR-код с реквизитами мошенников.

Чтобы не стать жертвой злоумышленников, эксперты рекомендуют обращать внимание на данные плательщика (ФИО), точный адрес, код плательщика, информацию о потребленных ресурсах. Отмечается, что мошенники часто «рисуют цифры с потолка».

Напомним, что киберпреступники в последнее время стали чаще прибегать к долгосрочным стратегиям, специально разработанным для конкретных жертв.
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