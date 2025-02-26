Кибермошенники стали чаще разрабатывать индивидуальные планы атаки на своих жертв

УрБК, Москва, 26.02.2025. МВД РФ предупредило о новой мошеннической схеме, нацеленной на обман студентов, пишет ...

Кибермошенники стали чаще выдавать себя за работодателей

В последние месяцы злоумышленники все чаще стали пытаться обманывать соискателей работы, выступая под видом ...