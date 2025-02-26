УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Важно
Сегодня, 11:54

Кибермошенники стали чаще разрабатывать индивидуальные планы атаки на своих жертв

Киберпреступники стали чаще прибегать к долгосрочным стратегиям, специально разработанным для конкретных жертв, пишет ТАСС.

Как сообщил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко, такие стратегии предполагают сбор информации о потенциальной жертве из открытых источников и социальных сетей, а также применение методов социальной инженерии, включая телефонные опросы. Собранные данные используются для разработки индивидуального плана атаки, учитывающего особенности личности и интересы жертвы.

Ранее УрБК писал, что МВД РФ предупредило о новой мошеннической схеме, нацеленной на обман студентов.
Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
Сегодня, 10:53 Кибермошенники стали чаще разрабатывать индивидуальные планы атаки на своих жертв

УрБК, Москва, 28.02.2025. Киберпреступники стали чаще прибегать к долгосрочным стратегиям, специально разработанным для ...

26.02.2025 МВД предупредило о новой мошеннической схеме обмана студентов

УрБК, Москва, 26.02.2025. МВД РФ предупредило о новой мошеннической схеме, нацеленной на обман студентов, пишет ...

25.02.2025 Кибермошенники стали чаще выдавать себя за работодателей

В последние месяцы злоумышленники все чаще стали пытаться обманывать соискателей работы, выступая под видом ...

25.02.2025 Кибермошенники стали чаще выдавать себя за работодателей

УрБК, Москва, 25.02.2025. В последние месяцы злоумышленники все чаще стали пытаться обманывать соискателей работы, ...

21.11.2024 Кибермошенники придумали новую схему обмана по взлому аккаунта на едином портале Госуслуг

УрБК, Москва, 21.11.2024. Кибермошенники придумали новую схему обмана по взлому аккаунта на едином портале Госуслуг. ...

Популярные новости
31.01.2025Глава Екатеринбурга Алексей Орлов вручил «Атомстройкомплексу» диплом премии «Еловая ветвь-2024» за новогоднее украшение города31.01.2025Ирина Семкина: Самый частый вид обременения — ипотека07.02.2025Потребность российской экономики в специалистах со средним профобразованием составляет 42 млн человек07.02.2025В Свердловской области наиболее низкая конкуренция на рынке труда отмечается среди врачей и дворников18.02.2025В Екатеринбурге состоялось совместное заседание Уральской ассоциации туризма с Генконсульством Республики Узбекистан
Архив новостей
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18