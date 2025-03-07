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МВД предупредило о мошеннической схеме с поступлением денег на карту

УрБК, Москва, 10.03.2025. Управление по борьбе с киберпреступностью МВД России предупредило, что поступление средств на карту от неизвестного отправителя может быть частью мошеннической схемы, пишет «Коммерсантъ».

Эта схема предполагает последующий шантаж жертвы под предлогом перевода денег «террористу» или транзитного перевода украденных средств через карту.

Ведомство советует при получении перевода от неизвестного лица сначала проверить баланс счета, так как уведомление о зачислении средств может оказаться фальшивым. Затем необходимо уведомить банк о произошедшем.

Рекомендуется также фиксировать все контакты с предполагаемым отправителем, включая телефонные разговоры и сообщения. Эти данные могут понадобиться в процессе разбирательства.

Ранее УрБК писал, что МВД предупредило о новой схеме мошенничества, связанной с розыгрышами подарков в интернете, проводимыми популярными блогерами.
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