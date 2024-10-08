С начала 2024 года частные дома на Среднем Урале выросли в цене на 6,9%

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2024. К началу октября средняя цена предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга ...24.06.2024 В Свердловской области индивидуальные дома за полгода подорожали почти на 8%
В Свердловской области средняя стоимость индивидуальных домов составляет 6 млн 001 тыс. 061 руб. За полгода этот ...24.06.2024 В Свердловской области индивидуальные дома за полгода подорожали почти на 8%
УрБК, Екатеринбург, 24.06.2024. В Свердловской области средняя стоимость индивидуальных домов составляет 6 млн 001 тыс. ...10.04.2024 Частные дома в Свердловской области за I квартал подорожали на 8%
УрБК, Екатеринбург, 10.04.2024. Средняя стоимость частного дома в Свердловской области составляет 6 млн руб. За I ...08.12.2023 На Южном Урале индивидуальные дома с начала года подорожали более чем на четверть
УрБК, Челябинск, 08.12.2023. В Челябинской области средняя стоимость частных домов составляет 5,5 млн руб. С начала ...