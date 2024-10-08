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С начала 2024 года частные дома на Среднем Урале выросли в цене на 6,9%

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2024. В Свердловской области с начала 2024 года частные дома выросли в цене на 6,9%. Об этом говорится в исследовании портала «Мир квартир».

Тем не менее, в III квартале этот показатель снизился на 1%, и на начало октября средняя цена индивидуального домовладения в регионе составляет 5 млн 944 тыс. руб.

Стоит отметить, что в январе-сентябре 2024 года в Свердловской области индивидуальные застройщики, согласно данным Свердловскстата, ввели в эксплуатацию 1 млн 513 тыс. кв. м общей площади жилых помещений, что на 9,5% больше уровня аналогичного периода предыдущего года.

В целом по стране индивидуальные домовладения в июле-сентябре подешевели на 1,1%, а за три квартала подорожали на 2,7%.

По мнению гендиректора портала «Мир квартир» Павла Луценко, граждане из-за роста ключевой ставки все больше предпочитают хранить деньги на банковских вкладах, нежели покупать недвижимость.

«Это неудивительно: данный рынок не простимулирован массовыми программами доступного кредитования, и люди покупают в основном недорогие дачи, которые по-прежнему популярны», — считает Павел Луценко.
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