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Ввод жилья в Свердловской области в январе-сентябре снизился на 1,5%

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2024. В январе-сентябре 2024 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 2 млн 421 тыс. кв. м жилья. Это на 1,5% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, следует из данных Свердловскстата.

Индивидуальными застройщиками за отчетный период введено 1 млн 513 тыс. кв. м общей площади жилых помещений, что на 9,5% больше уровня аналогичного периода предыдущего года.
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