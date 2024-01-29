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29.01.2024

Ввод жилья на Среднем Урале в январе-декабре вырос на 11%

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2024. В январе-декабре 2023 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 3 млн 262,1 тыс. кв. м. жилья. Это на 10,9% больше показателя аналогичного периода прошлого года, следует из данных Свердловскстата.

Индивидуальными застройщиками введено 1 млн 475,2 тыс. кв. м. общей площади жилых помещений, что на 13,9% больше уровня соответствующего периода 2022 года.

В декабре в Свердловской области было построено 387,6 тыс. кв. м. жилья. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года показатель снизился на 4,9%.
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