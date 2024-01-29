Ввод жилья на Среднем Урале в январе-декабре вырос на 11%

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2024. В январе-декабре 2023 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 3 млн 262,1 тыс. кв. ...15.12.2023 Ввод жилья на Среднем Урале в январе-ноябре вырос на 13,4%
УрБК, Екатеринбург, 15.12.2023. В январе-ноябре 2023 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 2 млн 874,5 тыс. кв. м. ...14.09.2023 Ввод жилья на Среднем Урале в январе-августе вырос на 13%
В январе-августе 2023 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 2 млн 041,7 тыс. кв. м. жилья. Это на 13% больше ...14.09.2023 Ввод жилья на Среднем Урале в январе-августе вырос на 13%
УрБК, Екатеринбург, 14.09.2023. В январе-августе 2023 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 2 млн 041,7 тыс. кв. ...15.08.2023 Ввод жилья на Среднем Урале в январе-июле вырос на 22%
В январе-июле 2023 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 1 млн 789 тыс. кв. м жилья. Это на 21,9% больше ...