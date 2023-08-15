Ввод жилья на Среднем Урале в январе-августе вырос на 13%

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2023. В январе-августе 2023 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 2 млн 041,7 тыс. кв. м. жилья. Это на 13% больше показателя аналогичного периода прошлого года, следует из данных Свердловскстата. Индивидуальными застройщиками введено 1 млн 218,2 тыс. кв. м. общей площади жилых помещений, что на 16,7% больше уровня соответствующего периода 2022 года. В августе в Свердловской области было построено 253 тыс. кв. м. жилья. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года показатель снизился на 25,3%.

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