Ввод жилья на Среднем Урале в январе-августе вырос на 13%

В январе-июле 2023 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 1 млн 789 тыс. кв. м жилья. Это на 21,9% больше ...15.08.2023 Ввод жилья на Среднем Урале в январе-июле вырос на 22%
УрБК, Екатеринбург, 15.08.2023. В январе-июле 2023 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 1 млн 789 тыс. кв. м ...14.06.2023 Ввод жилья на Среднем Урале в январе-мае вырос на 21,5%
В январе-мае 2023 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 1 млн 201,1 тыс. кв. м. жилья. Это на 21,5% больше ...14.06.2023 Ввод жилья на Среднем Урале в январе-мае вырос на 21,5%
УрБК, Екатеринбург, 14.06.2023. В январе-мае 2023 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 1 млн 201,1 тыс. кв. м. ...15.02.2023 Ввод жилья в Свердловской области в январе вырос на 41,6%
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2023. В январе 2023 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 272,1 тыс. кв. м. жилья. Это ...