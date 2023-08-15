УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 15:22

Ввод жилья на Среднем Урале в январе-августе вырос на 13%

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2023. В январе-августе 2023 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 2 млн 041,7 тыс. кв. м. жилья. Это на 13% больше показателя аналогичного периода прошлого года, следует из данных Свердловскстата.

Индивидуальными застройщиками введено 1 млн 218,2 тыс. кв. м. общей площади жилых помещений, что на 16,7% больше уровня соответствующего периода 2022 года.

В августе в Свердловской области было построено 253 тыс. кв. м. жилья. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года показатель снизился на 25,3%.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
15.08.2023 Ввод жилья на Среднем Урале в январе-июле вырос на 22%

В январе-июле 2023 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 1 млн 789 тыс. кв. м жилья. Это на 21,9% больше ...

15.08.2023 Ввод жилья на Среднем Урале в январе-июле вырос на 22%

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2023. В январе-июле 2023 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 1 млн 789 тыс. кв. м ...

14.06.2023 Ввод жилья на Среднем Урале в январе-мае вырос на 21,5%

В январе-мае 2023 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 1 млн 201,1 тыс. кв. м. жилья. Это на 21,5% больше ...

14.06.2023 Ввод жилья на Среднем Урале в январе-мае вырос на 21,5%

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2023. В январе-мае 2023 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 1 млн 201,1 тыс. кв. м. ...

15.02.2023 Ввод жилья в Свердловской области в январе вырос на 41,6%

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2023. В январе 2023 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 272,1 тыс. кв. м. жилья. Это ...

Популярные новости
22.08.2023В Свердловскую область поступит 115 млн рублей на развитие системы обращения с ТКО16.08.2023Валентина Савенкова о последствиях повышения ключевой ставки для россиян18.08.2023Елена Степанова: Оплатить налог можно будет в несколько кликов24.08.2023Валерий Ананьев: Благодаря проектам «Атомстройкомплекса» целые районы Екатеринбурга стали более современными и безопасными21.08.2023Академический отпраздновал 300-летие Екатеринбурга
Архив новостей
Сентябрь 2023 (333)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18