Ввод жилья на Среднем Урале в январе-ноябре вырос на 13,4%

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2023. В январе-ноябре 2023 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 2 млн 874,5 тыс. кв. м. жилья. Это на 13,4% больше показателя аналогичного периода прошлого года, следует из данных Свердловскстата.



Индивидуальными застройщиками введено 1 млн 409,6 тыс. кв. м. общей площади жилых помещений, что на 10,5% больше уровня соответствующего периода 2022 года.



В ноябре в Свердловской области было построено 175,6 тыс. кв. м. жилья. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года показатель снизился на 32,2%.