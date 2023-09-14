УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 15:42

Ввод жилья на Среднем Урале в январе-сентябре вырос на 14,4%

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2023. В январе-сентябре 2023 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 2 млн 459,6 тыс. кв. м. жилья. Это на 14,4% больше показателя аналогичного периода прошлого года, следует из данных Свердловскстата.

Индивидуальными застройщиками введено 1 млн 382,3 тыс. кв. м. общей площади жилых помещений, что на 17,5% больше уровня соответствующего периода 2022 года.

В сентябре в Свердловской области было построено 417,9 тыс. кв. м. жилья. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года показатель вырос на 21,8%.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
14.09.2023 Ввод жилья на Среднем Урале в январе-августе вырос на 13%

В январе-августе 2023 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 2 млн 041,7 тыс. кв. м. жилья. Это на 13% больше ...

14.09.2023 Ввод жилья на Среднем Урале в январе-августе вырос на 13%

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2023. В январе-августе 2023 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 2 млн 041,7 тыс. кв. ...

15.08.2023 Ввод жилья на Среднем Урале в январе-июле вырос на 22%

В январе-июле 2023 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 1 млн 789 тыс. кв. м жилья. Это на 21,9% больше ...

15.08.2023 Ввод жилья на Среднем Урале в январе-июле вырос на 22%

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2023. В январе-июле 2023 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 1 млн 789 тыс. кв. м ...

14.06.2023 Ввод жилья на Среднем Урале в январе-мае вырос на 21,5%

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2023. В январе-мае 2023 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 1 млн 201,1 тыс. кв. м. ...

Популярные новости
21.09.2023На улице Вайнера в Екатеринбурге началась установка малых архитектурных форм22.09.2023Валерий Ананьев: Город должен быть интересным для жителей и инвесторов21.09.2023Дмитрий Тортев: Заморозка цен на топливо приведет к дефициту товаров и увеличению доли черного рынка27.09.2023Евгения Мосейчук: После ухода с рынка западных производителей конкуренция развернулась между российскими брендами25.09.2023Евгения Мосейчук: После ухода с рынка западных производителей конкуренция развернулась между российскими брендами
Архив новостей
Октябрь 2023 (367)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18