Ввод жилья на Среднем Урале в январе-сентябре вырос на 14,4%

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2023. В январе-сентябре 2023 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 2 млн 459,6 тыс. кв. м. жилья. Это на 14,4% больше показателя аналогичного периода прошлого года, следует из данных Свердловскстата.



Индивидуальными застройщиками введено 1 млн 382,3 тыс. кв. м. общей площади жилых помещений, что на 17,5% больше уровня соответствующего периода 2022 года.



В сентябре в Свердловской области было построено 417,9 тыс. кв. м. жилья. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года показатель вырос на 21,8%.