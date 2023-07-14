Ввод жилья на Среднем Урале в январе-июле вырос на 22%

В январе-июле 2023 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 1 млн 789 тыс. кв. м жилья. Это на 21,9% больше показателя аналогичного периода прошлого года, следует из данных Свердловскстата. Индивидуальными застройщиками введено 1 млн 066 тыс. кв. м общей площади жилых помещений, что на 18,8% больше уровня соответствующего периода 2022 года. В июле в Свердловской области было построено 300,1 тыс. кв. м жилья. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года показатель вырос на 44%.

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