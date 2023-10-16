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Ввод жилья на Среднем Урале в январе-октябре вырос на 18,6%

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2023. В январе-октябре 2023 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 2 млн 698,9 тыс. кв. м. жилья. Это на 18,6% больше показателя аналогичного периода прошлого года, следует из данных Свердловскстата.

Индивидуальными застройщиками введено 1 млн 396,3 тыс. кв. м. общей площади жилых помещений, что на 13,4% больше уровня соответствующего периода 2022 года.

В октябре в Свердловской области было построено 239,3 тыс. кв. м. жилья. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года показатель вырос в 1,9 раза.
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