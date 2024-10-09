Рынок новостроек встает с колен

В Екатеринбурге в сентябре 2024 года было заключено около 1,8-1,9 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве. Показатель растет второй месяц подряд. В июле 2024 года в уральской столице было заключено 1 тыс. сделок, в августе — 1,6 тыс. При этом по сравнению с сентябрем 2023 года (5,3 тыс. сделок) продажи в прошлом месяце снизились почти в три раза. Об этом рассказал начальник аналитического отдела УПН Михаил Хорьков со ссылкой на данные платформы bnMAP.pro.
Эксперт считает, что рынок новостроек Екатеринбурга, как и в предыдущие периоды, продолжает демонстрировать рваную и непоследовательную динамику продаж.
«К факторам нервозности последнего месяца можно отнести проблему исчерпания лимитов по льготным программам во многих крупнейших банках. Очевидно, что это не добавляло уверенности потенциальным покупателям и заставляло их торопиться. Сложившаяся неопределенность может поддержать спрос в ближайшее время. Но перераспределение покупателей из будущего в настоящее не меняет объем рынка на среднесрочном горизонте», — полагает Михаил Хорьков.
По мнению аналитика, сравнивать текущие показатели с сентябрем 2023 года не совсем корректно, так как тогда рынок новостроек Екатеринбурга установил исторический максимум по числу сделок. В целом текущие показатели продаж выглядят неплохо относительно последних трех лет.
«Среднегодовое число договоров долевого участия на рынке Екатеринбурга за 2021-2024 годы зафиксировано на отметке около 2,2 тыс. сделок. И это уже не так далеко от показателей последнего месяца», — добавляет М. Хорьков.
По данным сервиса Яндекс Недвижимость, средняя (медианная) цена предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга с начала сентября выросла на 0,5%, до 154 тыс. руб. за «квадрат». При этом в целом по городам-миллионникам РФ квартиры на «первичке» за месяц подешевели на 0,2%.
«После изменений в условиях льготных ипотечных программ рынок ожидал начала тренда на снижение стоимости первичного жилья. В начале осени мы увидели цифры, которые подтверждают старт этой тенденции. Стоит отметить, что динамика снижения цен в среднем по рынку пока минимальна, несмотря на ряд громких акций от застройщиков. Мы ожидаем новых точечных акций и специальных предложений от девелоперов и постепенное незначительное снижение средней цены квадрата в течение ближайшего года, если макроэкономические условия останутся неизменными»», — считает коммерческий директор Яндекс Недвижимости Евгений Белокуров.
По данным портала «Мир квартир», за июль-сентябрь квартиры в новостройках уральской столицы подорожали на 3,5%, с начала текущего года — на 11,5%. В целом по стране стоимость жилья на «первичке» за три месяца выросла на 1,6%, за три квартала — на 7,8%.
«Отсутствие дешевой ипотеки напрямую сказалось на ценах новостроек: за третий квартал они подорожали гораздо меньше, чем за второй (+2,4%), и тем более за первый (+3,6%), когда еще действовала льготная программа для широкого круга покупателей. Цены снижаются во все большем числе городов. Предложение же на первичном рынке в среднем по стране увеличилось за последний квартал на 31% — новостройки стоят нераспроданные. Из-за высокой ключевой ставки люди предпочитают хранить деньги на банковских депозитах, а не вкладываться в недвижимость. Примерно такая же ситуация сохранится до конца года и далее», — заявил гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.
Ранее УрБК писал
, что после завершения безадресной льготной ипотеки, ужесточения условий семейной ипотеки и очередного повышения ключевой ставки ситуация на первичном рынке жилья Екатеринбурга кардинально ухудшилась. Число сделок купли-продажи снизилось в несколько раз. Пока у екатеринбургских застройщиков есть определенный запас прочности. Однако при сохранении текущих темпов продаж в III-IV кварталах 2024 года многие участники рынка рискуют недосчитаться покупателей и столкнуться с серьезными финансовыми проблемами.Изображение создано с помощью нейросети Midjourney