Город выбрал парк

Жители Екатеринбурга проголосовали против строительства новых объектов в парке Энгельса, расположенного в квадрате улиц Малышева — Бажова — Энгельса — Луначарского. Голосование на Платформе обратной связи было организовано администрацией Екатеринбурга по запросу потенциального застройщика — ООО «ТехноСтройКомплект». Участие в голосовании требовало авторизации через портал Госуслуги, что гарантировало объективность результата.
Вопрос был вынесен на рассмотрение общественности в следующей формулировке: «Согласны ли вы на изменение границ особо охраняемой природной территории местного значения в муниципальном образовании «город Екатеринбург» памятника ландшафтной архитектуры «Парк имени Энгельса?» Против изменений высказалось 99,3% респондента (3 тыс. 308 человек), за — 0,7% (23 человека).
Ранее компания «ТехноСтройКомплект» обратилась в администрацию Екатеринбурга с проектом строительства на территории парка второй очереди малой ледовой арены для начинающих хоккеистов «Спартаковец». В настоящее время здание спорткомплекса примыкает к территории парка. Проект предполагал уменьшение территории парка на 13% и вынос сетей в зону общего пользования.
Эксперты отмечали, что в проекте шла речь именно о перекладке коммуникаций. Представитель застройщика сообщал, что инженерные сети здания изношены и нуждаются в замене. Из-за новых правил под ледовым дворцом нельзя провести новые коммуникации. Старое здание «Спартаковца» было перестроено в 2015 году. Однако вопрос о замене инженерных систем внутри спортивного объекта возник после начала строительства поблизости жилого дома компанией «Форум групп».
При этом, в декабре 2022 года экспертная комиссия администрации Екатеринбурга уже выступала против изменения границ территории парка Энгельса. А в 2023 году глава города Алексей Орлов присвоил
парку Энгельса статус особо охраняемой природной территории местного значения (ООПТ). После этого в проект были внесены графические описания границ территории с перечнем координат. После изменений сведения внесли в Единый государственный реестр недвижимости. Для охраняемых территорий были установлены виды их разрешенного использования, причем застройка среди них не значится. Тем не менее, застройщик не оставлял попыток добиться реализации своего проекта.
Напомним, что совсем недавно в парке прошли
комплексные работы по благоустройству — территорию полностью обновили к 300-летию Екатеринбурга. Все работы проводились меценатами, а проект реновации был согласован с администрацией города.
«Сад имени Энгельса — одна из старейших рекреационных зон уральской столицы: работы по ее обустройству начались еще в 1926 году. С тех пор это пространство стало неотъемлемой частью города. К сожалению, сегодня сад нуждается в капитальном преобразовании. Особо требуют внимания зеленые насаждения, успевшие состариться, и утраченное еще в 90-е годы освещение», — отметила перед началом восстановительных работ весной 2023 года председатель комитета благоустройства администрации города Екатеринбурга Тамара Благодаткова.
Она напомнила, что сад имени Энгельса несколько раз становился участником голосования в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС), однако проигрывал конкурентам. Решить вопрос с благоустройством зеленой зоны предложили представители благотворительных организаций и бизнеса Екатеринбурга. Они полностью взяли на себя расходы по реконструкции общественного пространства.
Тамара Благодаткова отметила, что изначальный проект обновления рекреационной зоны был создан в 2019 году. Он прошел этап общественных обсуждений и был дополнен с учетом мнений горожан. Поэтому реконструкция парка проходила на основе этого документа, в который были внесены актуальные изменения, в том числе, направленные на создание безбарьерной среды.
Работы по благоустройству парка начались 25 мая 2023 года, основные изменения общественной локации были завершены ко Дню города. Полностью проект был сдан
осенью после проведения работ по высадке деревьев и кустарников. Так, специалисты смонтировали в парке новую систему освещения и построили зоны для отдыха горожан. Кроме того, в парковой зоне появились три новые детские площадки, спортивные и игровые комплексы, были модернизированы две входные группы, тротуары и главная аллея. Установлены скамейки, навесы с качелями, велопарковки и экоурны, предназначенные для владельцев домашних питомцев.
В ходе реконструкции территории было снесено 20 аварийных деревьев, кронировано 140, которые были признаны здоровыми и не угрожающими жизни отдыхающих в парке. Помимо этого, для озеленения пространства специалисты высадили еще 1 тыс. деревьев и кустарников. Для исключения затопления парковой территории в весенне-осенний период проведено обустройство дренажной системы.Фото предоставлено пресс-службой администрации Екатеринбурга