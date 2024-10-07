Город выбрал парк

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2024. Жители Екатеринбурга проголосовали против строительства новых объектов в парке ...

Екатеринбуржцы высказались против застройки парка Энгельса

Парк поставили на голосование

Власти Екатеринбурга запустили голосование на «Госуслугах», чтобы решить судьбу парка им. Энгельса ...