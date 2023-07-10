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В Екатеринбурге после реконструкции открылся парк имени Энгельса

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2023. В Екатеринбурге глава города Алексей Орлов открыл обновленный парк имени Энгельса. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«В Екатеринбурге появилась новая благоустроенная локация с современными детскими и спортивными площадками, освещением, лавочками. Прекрасно оборудована центральная площадь, где возможно проведение мероприятий районного уровня», — сказал во время открытия парка Алексей Орлов.

Так, в парковой зоне появились три новые детские площадки, спортивные и игровые комплексы, а также было установлено новое освещение. Кроме того, были модернизированы две входные группы, тротуары и главная аллея. Установлены скамейки, навесы с качелями, велопарковки и экоурны, предназначенные для хозяев животных.

Помимо этого, для озеленения пространства посажена 1 тыс. деревьев и кустарников. Для исключения затопления парковой территории в весенне-осенний период проведено обустройство дренажной системы.

Напомним, что благоустройство парка имени Фридриха Энгельса в Октябрьском районе началось 25 мая. В соответствии с требованиями безопасности на период строительных работ доступ на территорию сада Энгельса был закрыт. Все работы специалистов контролировал ряд подведомственных учреждений в комитете благоустройства администрации Екатеринбурга.
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