В Екатеринбурге после реконструкции открылся парк имени Энгельса

Материалы по теме

В Екатеринбурге в парке Энгельса может вновь появиться ледовый каток

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2023. В Екатеринбурге продолжается реконструкция парка Энгельса в Октябрьском районе. В ходе ...

Парк к 300-летию Екатеринбурга

Основные работы по благоустройству в парке Энгельса завершатся ко Дню города ...

Основные работы по благоустройству в парке Энгельса завершатся к 300-летию Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2023. Основные работы по благоустройству парка Энгельса в Екатеринбурге будут завершены к ...

В Екатеринбурге 25 мая закроется на реконструкцию парк Энгельса в Октябрьском районе

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2023. В Екатеринбурге 25 мая 2023 года закроется на реконструкцию парк Энгельса, ...

На благоустройство летнего парка «Уралмаш» в Екатеринбурге выделят 6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2022. На выполнение проектно-изыскательских работ по благоустройству летнего парка «Уралмаш» ...