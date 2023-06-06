Парк к 300-летию Екатеринбурга

Председатель комитета благоустройства администрации города Екатеринбурга Тамара Благодаткова рассказала о реконструкции парка имени Энгельса.



«Сад имени Энгельса — одна из старейших рекреационных зон уральской столицы: работы по ее обустройству начались еще в 1926 году. С тех пор это пространство стало неотъемлемой частью города. К сожалению, сегодня сад нуждается в капитальном преобразовании. Особо требуют внимания зеленые насаждения, успевшие состариться, и утраченное еще в 90-е годы освещение», — рассказала Тамара Благодаткова.



Она напомнила, что сад имени Энгельса несколько раз был участником голосования в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС), однако проигрывал конкурентам. Решить вопрос с благоустройством зеленой зоны предложили ООО «УГМК-АГРО» и Фонд святой Екатерины. Они полностью взяли на себя расходы по реконструкции общественного пространства, что позволит городу сэкономить бюджетные средства.



Спикер рассказала, что изначальный проект обновления рекреационной зоны был создан в 2019 году. Он прошел этап общественных обсуждений и был дополнен с учетом мнений горожан. Поэтому сейчас реконструкция парка проходит на основе документа, разработанного в 2019 году, в который были внесены актуальные изменения.



«В проекте есть несколько новшеств: появится еще один пандус со стороны перекрестка улиц Малышева и Бажова, а также будет расширена площадка для занятий спортом. Помимо этого, немного изменился перечень видов зеленых насаждений, которые появятся в саду. Это будет порядка тысячи растений: яблоня, липа, рябина, черемуха особой селекции, сирени, боярышник и розы. Все остальное — тропиночная сеть, скамейки, урны, детская площадка — будет сделано так, как было запланировано в первой версии проекта», — подчеркнула председатель комитета благоустройства.



При этом некоторые работы, в частности удаление 20 старых деревьев и кронирование 140 из тех, что остались в парке, были проведены еще весной. В настоящий момент проводятся работы по созданию нового пандуса для маломобильных слоев населения со стороны улиц Малышева — Бажова. Кроме того, будет приведен в соответствие с современными требованиями безопасности уже существующий пандус со стороны улицы Бажова. Также специалисты установят в парке новую систему освещения, ливневую канализацию, построят новые спортивные площадки и зоны для отдыха.



По словам Тамары Благодатковой, власти уральской столицы придают большое значение поддержке проекта городским сообществом. Несмотря на то, что сад не выигрывал в голосовании ФКГС, каждый раз он набирал значительное количество голосов екатеринбуржцев, заинтересованных в его преображении. Поэтому, чтобы учесть мнение горожан, будут организованы общественные слушания, которые помогут сделать сад наиболее комфортным для уральцев. Для этого к обсуждениям присоединятся представители инициативной группы «Улица Бажова» при содействии Фонда городских инициатив.



«Работы по благоустройству дорожек, освещения, МАФов, детского игрового оборудования будут завершены ко Дню города. Но в полной мере парк заработает, когда будут посажены деревья. Из-за жаркого и сухого лета работы по высадке растений отложены на осень. Придется дождаться момента, когда переселение деревьев и кустарников станет для них безопасным, то есть в октябре», — рассказала спикер.



Напомним, что благоустройство парка имени Фридриха Энгельса в Октябрьском районе началось 25 мая. В соответствии с требованиями безопасности на период строительных работ доступ на территорию сада Энгельса был закрыт. Все работы специалистов контролирует ряд подведомственных учреждений в комитете благоустройства администрации Екатеринбурга.



Куратор парка секретарь Октябрьского местного отделения партии «Единая Россия» по городу Екатеринбургу Александр Сизиков в день начала работ подчеркнул, что именно многократное участие парка в голосовании в рамках программы ФКГС привлекло внимание благотворителей. И теперь, несмотря на то, что достаточное количество голосов парк так и не набрал, у общественной территории появился шанс на обновление.



«Я очень рад, что в парке начались работы по благоустройству. Последний ремонт здесь был в 2008 году, и за это время инфраструктура сада пришла в плачевное состояние. И, конечно, очевиден результат реализации проекта ФКГС. С одной стороны, жители Октябрьского района много лет борются за участие парка Энгельса в проекте, а с другой — не могут конкурировать с такими плотно населенными районами, как Академический и Уралмаш. Однако для парка Энгельса нашелся другой выход — за счет своего участия в ФКГС он привлек внимание меценатов, и теперь здесь будет сделана долгожданная реконструкция», — сказал Александр Сизиков.



Добавим, что с обновленным проектом благоустройства сада можно ознакомиться в специальном материале официального портала Екатеринбурга. Также горожане могут внести предложения по реконструкции общественной зоны, заполнив анкету и приняв участие в обсуждении, назначенном на 10 июня 2023 года.



Фото предоставлено пресс-службой администрации Екатеринбурга