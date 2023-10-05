Парк поставили на голосование

Администрация Екатеринбурга запустила опрос на платформе «Госуслуги», в ходе которого жители столицы Среднего Урала могут высказать свое отношение к частичной застройке территории парка им. Энгельса. Опрос пройдет с 5 по 14 октября.
«Согласны ли вы на изменение границ особо охраняемой природной территории местного значения в муниципальном образовании «город Екатеринбург» памятника ландшафтной архитектуры «Парк имени Энгельса?» — говорится в опросе.
Опрос дает екатеринбуржцам возможность самостоятельно определить судьбу зеленого пространства. В прошлом году глава города Алексей Орлов присвоил
парку Энгельса статус особо охраняемой природной территории местного значения (ООПТ). После этого в проект были внесены графические описания границ территории с перечнем координат. После изменений сведения внесли в Единый государственный реестр недвижимости. При этом для охраняемых территорий были установлены виды их разрешенного использования. Застройка среди них не значится. Фото предоставлено пресс-службой администрации Екатеринбурга
Но компания «Техностройкомплект» обратилась в администрацию Екатеринбурга с проектом строительства на территории парка второй очереди малой ледовой арены для начинающих хоккеистов «Спартаковец». В настоящее время здание спорткомплекса примыкает к территории парка. Проект предполагает уменьшение территории парка на 13% и вынос сетей в зону общего пользования.
Проектировщики «Форум групп» отмечают, что на данном этапе речь идет именно о перекладке коммуникаций. Представитель застройщика сообщил, что инженерные сети здания изношены и нуждаются в замене. Из-за новых правил под ледовым дворцом нельзя провести новые коммуникации. Старое здание «Спартаковца» было перестроено в 2015 году. При этом вопрос о замене инженерных систем внутри спортивного объекта возник после начала строительства жилого дома поблизости. Этими объектами занимается застройщик «Форум групп».
В декабре 2022 года экспертная комиссия администрации Екатеринбурга выступала против изменения границ охраняемой территории парка им. Энгельса. Сейчас решение вынесено на обсуждение общественности.
Отметим, что ранее территория парка уже подвергалась застройке. Согласно первоначальной строительной документации, в нем предполагалось возвести детское кафе. Однако впоследствии было построено многоэтажное здание больницы сети клиник «УГМК-Здоровье».
25 мая 2023 года в парке им. Энгельса начались работы по благоустройству его территории. За время реконструкции сквера было удалено 20 старых деревьев и оформлена крона у 140 из них. Специалисты смонтировали
в парке ливневую канализацию, новую систему освещения и построили зоны для отдыха горожан.
«Сад имени Энгельса — одна из старейших рекреационных зон уральской столицы: работы по ее обустройству начались еще в 1926 году. С тех пор это пространство стало неотъемлемой частью города. К сожалению, сегодня сад нуждается в капитальном преобразовании. Особо требуют внимания зеленые насаждения, успевшие состариться, и утраченное еще в 90-е годы освещение», — считает председатель комитета благоустройства администрации города Екатеринбурга Тамара Благодаткова.
Напомним, что обновленный парк им. Энгельса стал подарком представителей благотворительных организаций и бизнеса к 300-летию Екатеринбурга. благотворители выделили деньги на ремонт дорожек и освещения, создание дренажной системы под парком, на обновление детских и спортивных площадок. Кроме того, учредители организации помогали организовать восстановительные работы на территории городского пространства.
Сейчас судьба парка находится в руках жителей города. И, судя по первым данным голосования, застройка ему не грозит. На момент публикации материала за изменение границ парка проголосовало только 10 человек, а против —2 541.