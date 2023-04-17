Глава Екатеринбурга Алексей Орлов предложил присвоить статус особо охраняемых природных территорий 13 городским паркам

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов внес в городскую думу предложение присвоить 13 городским паркам статус особо охраняемых природных территорий местного значения (ООПТ). Для этого необходимо актуализировать территории лесопарков и скверов, вошедших в список. Если данный проект будет одобрен депутатами, площади парков увеличатся, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



В частности, предлагается присвоить статус ООПТ следующим территориям: парк Камвольного комбината; парк «Зеленая роща»; парк имени Чкалова; парк-стадион завода Химмаш; парк имени Павлика Морозова; парк имени 50-летия ВЛКСМ; парк Турбомоторного завода; парк по улице Чкалова; парк имени Энгельса; парк имени 50-летия Советской власти; бульвар по улице Ферганской; дендрологические парки по улице 8 Марта, 37а, и улице Первомайской, 87.



В проекты актуализированных паспортов 13 ООПТ внесены графические описания границ территории, также в них содержится перечень их координат. После утверждения предлагаемых изменений эти сведения будут внесены в Единый государственный реестр недвижимости, а для земельных участков, которые находятся в границах защищаемых территорий, будут установлены виды их разрешенного использования.



Отметим, сохранение природной среды Екатеринбурга является одной из приоритетных задач городских властей. Кроме 13 упомянутых территорий, в городе имеется еще девять таких зон. Их наличие позволяет сохранить в мегаполисе здоровую экосистему и поддержать адекватное качество городской среды.