Глава Екатеринбурга Алексей Орлов предложил присвоить статус особо охраняемых природных территорий 13 городским паркам

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2023. В Екатеринбурге стартовало голосование, в рамках которого можно выбрать, какой ...22.10.2019 Гордума Екатеринбурга присвоила статус особо охраняемых природных территорий двум скверам
УрБК, Екатеринбург, 22.10.2019. Гордума Екатеринбурга присвоила статус особо охраняемых природных территорий двум ...20.08.2019 В Екатеринбурге 19 парков и скверов могут получить статус особо охраняемой территории
УрБК, Екатеринбург, 20.08.2019. В Екатеринбурге 19 парков и скверов могут получить статус особо охраняемой природной ...28.05.2013 В Екатеринбурге пять парков внесены в перечень особо охраняемых территорий
УрБК, Екатеринбург, 28.05.2013. Депутаты городской думы Екатеринбурга на очередном заседании по предложению ...21.08.2012 Минприроды Свердловской области не выявило нарушений по факту строительства в парке 50-летия ВЛКСМ
УрБК, Екатеринбург, 21.08.2012. Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области не выявило нарушений в ...