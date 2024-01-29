В Екатеринбурге подвели итоги ключевых экологических проектов 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2025. В Екатеринбурге в 2024 году было реализовано несколько значимых проектов в сфере экологии, сообщает пресс-служба администрации города.



Одним из главных событий стало окончание рекультивации нарушенных земель на территории полигона твердых бытовых отходов «Широкореченский». Работы были выполнены в рамках федерального проекта «Чистая страна» (входит в нацпроект «Экология»).



С июля 2024 года Комитет по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга совместно с региональным оператором ЕМУП «Спецавтобаза» начал реализацию проекта по раздельному сбору — ресурсный центр «БАЗА». С момента открытия услугами центра воспользовались более 158 тыс. человек. Было собрано более 200 т полезных ресурсов.



Центр, открытый на площадке ТЦ «Мега», принимает от населения 18 фракций: картон и бумагу, мелкую бытовую технику, металл, алюминий, фольгу, одежду и текстиль, мягкий пластик и другие материалы. После переработки вещам и предметам дается вторая жизнь. Также центр принимает лампочки и батарейки для дальнейшего обезвреживания и утилизации.



Добавим, что по итогам 2024 года на территории Екатеринбурга было собрано для утилизации 196 т отработанных автомобильных шин. Также в прошлом году продолжилась работа по очистке рек Екатеринбурга от мусора как на поверхности, так и на обмелевших участках. С апреля по ноябрь прошлого года из водоемов извлечено более 14 т плавающего мусора и около 650 кг автомобильных покрышек.



Кроме того, в прошлом году были уточнены данные о площадях в паспортах 11 особо охраняемых природных территорий местного значения, включая парк Камвольного комбината, парк «Зеленая роща», парк им. Чкалова, парк-стадион завода Химмаш, парк им. 50-летия ВЛКСМ, парк им. Энгельса, парк им. 50-летия Советской власти, а также дендрологические парки-выставки на улицах 8 Марта и Первомайской.