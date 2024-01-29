В Екатеринбурге подвели итоги ключевых экологических проектов 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2024. В Екатеринбурге подвели итоги первого этапа голосования за парки, которые получат ...25.08.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов предложил присвоить статус особо охраняемых природных территорий 13 городским паркам
УрБК, Екатеринбург, 25.08.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов внес в городскую думу предложение присвоить 13 ...17.04.2023 В Екатеринбурге стартовало голосование по благоустройству парков
УрБК, Екатеринбург, 17.04.2023. В Екатеринбурге стартовало голосование, в рамках которого можно выбрать, какой ...04.04.2023 Власти напомнили жителям Екатеринбурга о предстоящем голосовании за объекты благоустройства в 2024 году
УрБК, Екатеринбург, 04.04.2023. Власти напомнили жителям Екатеринбурга о том, что 15 апреля стартует голосование за ...21.08.2012 Минприроды Свердловской области не выявило нарушений по факту строительства в парке 50-летия ВЛКСМ
УрБК, Екатеринбург, 21.08.2012. Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области не выявило нарушений в ...