В Екатеринбурге к 1 ноября завершится рекультивация Широкореченского мусорного полигона

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2022. На Широкореченском полигоне под Екатеринбургом выполнено более половины запланированных ...03.11.2021 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал завершение работ по рекультивации Широкореченского полигона к 2023 году
УрБК, Екатеринбург, 03.11.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов вместе с министром природных ресурсов и экологии ...11.02.2021 Стоимость рекультивации полигона ТКО «Широкореченский» под Екатеринбургом составит более 470 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 11.02.2021. Рекультивация полигона ТКО «Широкореченский» под Екатеринбургом начнется в этом году и ...20.11.2019 Главгосэкспертиза одобрила проект Росатома по рекультивации челябинской свалки
УрБК, Челябинск, 20.11.2019. Проект рекультивации крупнейшей свалки твердых бытовых отходов (ТБО) в России, ...23.11.2018 На рекультивацию Широкореченского мусорного полигона направят 650 миллионов рублей
УрБК, Екатеринбург, 23.11.2018. На рекультивацию закрытого мусорного полигона «Широкореченский» под Екатеринбургом ...