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В Екатеринбурге к 1 ноября завершится рекультивация Широкореченского мусорного полигона

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2024. В Екатеринбурге к 1 ноября будет завершена рекультивация нарушенных земель на территории полигона твердых бытовых отходов «Широкореченский». О ходе завершающего этапа работ рассказал депутатам гордумы председатель комитета по экологии и природопользованию города Игорь Русинов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Для реализации проекта предусмотрено софинансирование из федерального, регионального и муниципального бюджетов. Стоимость работ по итогам конкурсных процедур составила 499 млн руб. Муниципальный контракт по рекультивации полигона заключен с генподрядчиком ООО «Геосинтетика».

Рекультивация подобных объектов включает два этапа — технический и биологический. Технический этап проводился с 2021-го по 2023 год. Биологический этап, запланированный на текущий год, включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий. После завершения работ подрядчик в течение четырех лет будет осуществлять мониторинг и гарантийное обслуживание объекта.

Напомним, что рекультивация полигона «Широкореченский» проводится в рамках регионального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология». Разработанная проектная документация получила положительное заключение государственной экологической экспертизы.
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