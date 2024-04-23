В Екатеринбурге досрочно завершилась рекультивация Широкореченского полигона

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2024. В Екатеринбурге с опережением графика завершилась рекультивация Широкореченского ...23.04.2024 В Екатеринбурге к 1 ноября завершится рекультивация Широкореченского мусорного полигона
УрБК, Екатеринбург, 23.04.2024. В Екатеринбурге к 1 ноября будет завершена рекультивация нарушенных земель на ...03.10.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проверил ход рекультивации Широкореченского полигона
УрБК, Екатеринбург, 03.10.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утром 3 октября посетил Широкореческий полигон ...29.06.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил о досрочном завершении рекультивации Широкореченского полигона ТБО
УрБК, Екатеринбург, 29.06.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в программе «Екатеринбург. Алексей Орлов» для ...03.11.2021 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал завершение работ по рекультивации Широкореченского полигона к 2023 году
УрБК, Екатеринбург, 03.11.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов вместе с министром природных ресурсов и экологии ...