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09.06.2025

ПНТЗ откроет новый современный полигон отходов

Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), входящий в Трубную металлургическую компанию (ТМК), в День эколога представил уральским СМИ проект современного полигона промышленных отходов и продемонстрировал передовые экологические практики, уже реализованные на аналогичном объекте Волжского трубного завода (ВТЗ) в Волгоградской области, также входящем в ТМК, сообщает пресс-служба компании.

«ПНТЗ, как и все предприятия ТМК, придерживается принципов информационной открытости и прозрачности в своей деятельности. Мы не только рассказываем о наших производственных планах и проектах, но и показываем, как на практике реализуются экологические инициативы. При проектировании нового полигона мы учитывали лучший опыт ВТЗ и других предприятий ТМК, внедривших современные природоохранные сооружения. Представленный подход гарантирует полную изоляцию отходов и исключает любое негативное воздействие на окружающую среду и здоровье населения. Поэтому мы сочли важным организовать визит ведущих свердловских СМИ к нашим коллегам», — отметил управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров.

ПНТЗ откроет новый современный полигон отходов

Представители ПНТЗ рассказали журналистам о технических особенностях будущего полигона, выборе оптимальной площадки для его строительства, а также экологическом и социальном эффектах, которые будут достигнуты благодаря применению современных технологий утилизации. Новый объект агрегирует весь опыт строительства и эксплуатации полигона ВТЗ, что позволит обеспечить полный контроль предприятия над размещением и хранением образующихся отходов на высоком уровне в соответствии с самыми строгими требованиями.

На действующем полигоне ВТЗ, запущенном в 2013 году и расположенном в четырех километрах от города Волжский, журналисты познакомились с устройством противофильтрационных экранов, гарантирующих полную изоляцию отходов 3-го, 4-го и 5-го («умеренно опасные», «малоопасные» и «практические неопасные» соответственно) классов опасности от окружающей среды. Технология, используемая на полигоне ВТЗ и планируемая к применению на ПНТЗ, соответствует наилучшим доступным технологиям, описанным в информационно-техническом справочнике ИТС 17-2024 «Размещение отходов производства и потребления».

Особое внимание прессы привлекли рекультивированные карты (использованные участки) полигона, где реализуется уникальный климатический проект «Карбоновая ферма». На этой исследовательской площадке, предназначенной для изучения поглощения углекислого газа растениями в условиях засушливого климата, уже высажено более 12 тысяч деревьев различных пород. Журналисты также внесли свой вклад в проект, посадив черенки тополей.

Отметим, что высокотехнологичный полигон ПНТЗ станет структурным подразделением завода и будет гарантировать безопасность процесса обращения с отходами благодаря применению передовых технологий и постоянному мониторингу силами собственной лаборатории, а также сторонних специализированных организаций. Открытие полигона запланировано на 3-й квартал 2028 года. Срок эксплуатации объекта рассчитан на 25 лет. Строительство начнется после получения положительных заключений по итогам обязательных экспертиз.

Фото предоставлено отделом по связям с общественностью ПНТЗ
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