Первоуральцы одобрили строительство современного полигона ПНТЗ

Фото предоставлено пресс-службой ПНТЗ

УрБК, Екатеринбург, 18.02.2025. Первоуральцы одобрили строительство современного полигона Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ). На общественных слушаниях по этому вопросу абсолютное большинство (63 из 68) участников проголосовали «за» реализацию проекта. Об этом сообщает пресс-служба первоуральского завода.В публичных слушаниях приняли участие жители Первоуральска, общественные деятели, лидеры мнений, представители СМИ. Новый объект, вместе с представителями ПНТЗ, презентовала руководитель группы по проектированию полигона — профессор Самарского государственного технического университета (СамГТУ) и доктор технических наук Ольга Тупицына.«Проектированием подобных объектов СамГТУ занимается уже более 20 лет и имеет в этой сфере большой положительный опыт. Срок реализации некоторых площадок, разработанных нами, уже подходит к завершению, за время их эксплуатации ни разу не был зафиксирован уровень превышений негативного воздействия на окружающую среду в зоне потенциального влияния», — прокомментировала Ольга Тупицына.В скором времени проект будет направлен на государственную и экологическую экспертизы. В случае положительного заключения завод приступит строительству.Представители завода подчеркнули, что проект будет скорректирован с учетом конструктивных предложений, высказанных участниками слушаний, а предприятие продолжит работу с общественностью, своевременно информируя жителей через СМИ о ходе реализации проекта и результатах экспертиз.Полигон будет размещен на территории городского округа Первоуральск в районе трассы Екатеринбург-Пермь. Он расположится вдали от жилых и садовых участков, лечебных учреждений, зон отдыха, водоохранных зон и мест расположения редких и охраняемых растений и животных.Его открытие планируется в III квартале 2028 года. Срок эксплуатации полигона ограничен двадцатью пятью годами. Отходы, планируемые к размещению, относятся к 4-му и 5-му классам (неопасные и практически неопасные). Так, захоронены будут: строительный мусор, формовочная глина, лом бетонных изделий и другое. Помимо этого, планируется осуществлять обезвреживание отходов 3-го, 4-го и 5-го классов в специальной закрытой экологичной установке с системой газоочистки. Обезвреживание изменит класс отходов, после чего их также захоронят. Зона захоронения состоит из 13 участков-карт, которые будут строится последовательно, по мере заполнения. Заполненные участки подвергнутся двухэтапной рекультивации.«Стоит отметить, что отходы металлургического производства, планируемые для размещения на полигоне, имеют тот же класс опасности, что и бытовые отходы, которые ежедневно остаются в результате жизнедеятельности каждого человека. Работа полигона не будет вредить окружающей среде за счет внедрения высоких технологий. Главная цель этого проекта — как раз предотвратить негативное влияние на экологию. Деятельность полигона будет сопровождаться постоянным мониторингом, чтобы исключить превышение пределов допустимых норм. Контроль за этим будет осуществляться силами собственной лаборатории, а также сторонними специализированными компаниями», — отметила главный эколог ПНТЗ Елена Шакирова.