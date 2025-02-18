В Первоуральске завершился прием обращений граждан по проекту строительства полигона промышленных отходов

УрБК, Первоуральск, 10.03.2025. В Первоуральске завершился прием обращений граждан по проекту строительства полигона ...18.02.2025 Первоуральцы одобрили строительство современного полигона ПНТЗ
УрБК, Екатеринбург, 18.02.2025. Первоуральцы одобрили строительство современного полигона Первоуральского новотрубного ...03.12.2021 ЕВРАЗ ЗСМК вложил 500 млн рублей в строительство полигона для твердых промышленных отходов
УрБК, Екатеринбург, 03.12.2021. ЕВРАЗ ЗСМК завершил строительство полигона для размещения твердых промышленных отходов. ...30.01.2019 Власти Свердловской области считают, что протест в Красноуфимске против строительства мусоросортировочного завода вызван непониманием проекта
УрБК, Екатеринбург, 30.01.2019. Акция в Красноуфимске против строительства мусоросортировочного завода вызвана ...29.10.2013 ООО «Утилизация медицинских и промышленных отходов» оштрафовано за нарушения при эксплуатации полигона ТБО
УрБК, Екатеринбург, 29.10.2013. Сотрудников ООО «Утилизация медицинских и промышленных отходов» оштрафовали на 121 тыс. ...