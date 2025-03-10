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Специалисты СамГТУ и ПНТЗ обработали 3 тыс. обращений жителей по проекту строительства полигона промышленных отходов

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2025. Специалисты СамГТУ и Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ) обработали 3 тыс. обращений жителей по проекту строительства полигона промышленных отходов. Прием обращений был открыт после проведения общественных слушаний по этому вопросу и длился три недели, сообщает пресс-служба ПНТЗ.

Специалисты СамГТУ и ПНТЗ обработали 3 тыс. обращений жителей по проекту строительства полигона промышленных отходов
Фото предоставлено отделом по связям с общественностью ПНТЗ

Большая часть обращений содержала вопросы, касающиеся законности выбора и категории земельного участка под строительство полигона, а также рисков возможного вреда для почвы и водоемов. Также жители интересовались устройством логистики и возможным загрязнением трасс.

На каждую заявку с указанными персональными данными и адресом был направлен письменный ответ. В ответах на обращения эксперты дали развернутое объяснение со ссылками на законодательную базу и проектную документацию.

Так, например, указывается, что земельный участок для строительства полигона был выделен администрацией Первоуральска, он соответствует всем требованиям Национального стандарта РФ, предъявляемым к полигонам для захоронения отходов и не имеет пересечения с землями государственного лесного фонда, водоохранными зонами и сельскохозяйственными землями.

Что касается опасений по поводу возможных загрязнений, то авторы проекта отмечают, что полигон спроектирован и соответствует всем современным требованиям действующего законодательства. Его строительство будет проводится в соответствии с градостроительным кодексом РФ. При эксплуатации полигона будут использоваться лучшие из доступных на текущий момент технологий обезвреживания и безопасного размещения отходов. Так, отходы во избежание смешивания будут сортироваться. Также планируется применять технологию термического обезвреживания и обезвоживания для сокращения их объема.

Помимо этого, будет использована система трехступенчатой очистки выбросов, возникающих при обезвреживании отходов, ее эффективность составляет 99%. Все технологические решения по объекту разработаны в соответствии с наилучшими доступными технологиями, содержащимися в информационно-технических справочниках по утилизации, размещению и экологическому контролю.

Специалисты сообщают, что проектом предусмотрено приобретение специального автотранспорта с учетом агрегатного состояния отходов и побочной продукции. При погрузочно-разгрузочных работах будет использоваться пылеподавление водяным туманом, а при движении — укрытие тентами. Перевозки будут ритмичными, что снизит нагрузку на транспортную инфраструктуру.

Также некоторые конструктивные предложения, содержащиеся в обращениях жителей, были положены в основу корректировок проекта. В частности, плодородный грунт, снимаемый с площадки при строительстве, будет сохранен и использован в поэтапной рекультивации. Кроме того, по предложению жителей в проектную документацию будут добавлены уточнения об образовании отходов порубочных остатков, корчевания пней и их утилизации.

Специалисты также отмечают, что создание полигона позволит предприятию повысить безопасность и экологичность обращения с отходами и дополнительно создать около 100 рабочих мест.

Напомним, что общественные слушания проекта прошли 17 февраля в администрации ГО Первоуральск, а до 9 марта 2025 года жители могли подать обращения со своими предложениями в адрес городского «Экологического фонда», проектировщика объекта — Самарского государственного технического университета (СамГТУ) и ПНТЗ.
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