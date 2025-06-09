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В Екатеринбурге презентовали проект строительства современного полигона промышленных отходов ПНТЗ

УрБК, Екатеринбург, 15.07.2025. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в состав Трубной металлургической компании), представил на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2025 в Екатеринбурге проект возведения нового полигона для размещения промышленных отходов четвертого и пятого класса опасности, сообщает пресс-служба предприятия.

В Екатеринбурге презентовали проект строительства современного полигона промышленных отходов ПНТЗ
Фото предоставлено отделом по связям с общественностью ПНТЗ

Инициатива, направленная на усиление контроля за размещением отходов и применение передовых природоохранных технологий, вызвала интерес гостей выставки.

Руководитель проекта, начальник отдела капитального строительства ПНТЗ Игорь Кинер представил презентацию «Новые технологии для отходов: полигон как экообъект». В докладе были подробно освещены этапы реализации проекта, наилучшие доступные технологии, которые будут использованы при строительстве, а также современные методы контроля за экологическими показателями в ходе эксплуатации объекта.

Особое внимание было уделено многоступенчатой системе защиты окружающей среды и планам по рекультивации участков полигона сразу после их заполнения.

«ПНТЗ стремится к максимальной открытости проекта для общественности и готов обсуждать его на ведущих международных площадках, в том числе на выставке ИННОПРОМ-2025. В ходе презентации возникла дискуссия, которая подтверждает актуальность темы грамотного обращения с промышленными отходами для многих предприятий. Нам как авторам проекта, в свою очередь, важно ответить на возникающие вопросы и проинформировать партнеров и жителей региона о безопасных технологиях и ответственном отношении к окружающей среде», — сказал Игорь Кинер.

ПНТЗ планирует ввести полигон в эксплуатацию в III квартале 2028 года. Строительство начнется после успешного прохождения государственной экологической и строительной экспертиз. Срок эксплуатации объекта рассчитан на 25 лет. Проект предусматривает рекультивацию участков полигона по мере их заполнения, включая технический этап подготовки земель и биологический этап восстановления плодородия почвы с использованием плодородного грунта и высадки растений. На собственной технологичной площадке, которая будет структурным подразделением завода, ПНТЗ сможет гарантировать безопасность процесса обращения с отходами в соответствии с самыми строгими требованиями.
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