В Екатеринбурге досрочно завершилась рекультивация Широкореченского полигона

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2024. В Екатеринбурге к 1 ноября будет завершена рекультивация нарушенных земель на ...03.10.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проверил ход рекультивации Широкореченского полигона
УрБК, Екатеринбург, 03.10.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утром 3 октября посетил Широкореческий полигон ...29.06.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил о досрочном завершении рекультивации Широкореченского полигона ТБО
УрБК, Екатеринбург, 29.06.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в программе «Екатеринбург. Алексей Орлов» для ...12.09.2022 Работы по рекультивации Широкореченского полигона под Екатеринбургом выполнены более чем на 50%
УрБК, Екатеринбург, 12.09.2022. На Широкореченском полигоне под Екатеринбургом выполнено более половины запланированных ...22.03.2011 Вслед за Широкореченским в Екатеринбурге будет реконструирован и Северный полигон твердых бытовых отходов
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2011. Северный полигон твердых бытовых отходов будет реконструирован вслед за ...