В Екатеринбурге досрочно завершилась рекультивация Широкореченского полигона

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В Екатеринбурге к 1 ноября завершится рекультивация Широкореченского мусорного полигона

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2024. В Екатеринбурге к 1 ноября будет завершена рекультивация нарушенных земель на ...

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проверил ход рекультивации Широкореченского полигона

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утром 3 октября посетил Широкореческий полигон ...

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил о досрочном завершении рекультивации Широкореченского полигона ТБО

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в программе «Екатеринбург. Алексей Орлов» для ...

Работы по рекультивации Широкореченского полигона под Екатеринбургом выполнены более чем на 50%

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2022. На Широкореченском полигоне под Екатеринбургом выполнено более половины запланированных ...

Вслед за Широкореченским в Екатеринбурге будет реконструирован и Северный полигон твердых бытовых отходов

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2011. Северный полигон твердых бытовых отходов будет реконструирован вслед за ...