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В Екатеринбурге досрочно завершилась рекультивация Широкореченского полигона

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2024. В Екатеринбурге с опережением графика завершилась рекультивация Широкореченского полигона. Специалисты сдали объект на месяц раньше назначенного срока, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Напомним, полигон использовался с 1965 года для хранения твердых бытовых отходов и был закрыт в 2015 году. За это время на площадку привезли более 6 млн кубометров мусора. В 2021 году началась рекультивация полигона, состоявшая из двух этапов.

На первом специалисты сформировали массив из отходов, придав откосам нужный угол, и сделали изолирующий экран. Кроме того, мастера обустроили 126 дегазационных скважин, а также стоки и бассейн для жидкости, которая образуется в процессе разложения. В конце мусор засыпали супесью, отсевом и плодородным грунтом.

На втором этапе верхний слой засеяли многолетними злаками и бобовыми (овсяницей, клевером, тимофеевкой, райграсом) — растениями с разветвленной корневой системой. Она закрепит почву и не даст образованному холму разрушиться. За ходом работ наблюдали эксперты Уральского аграрного университета.

Заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко рассказал, что специалистам удалось восстановить в общей сложности 23,1 га земель. Он отметил, что рекультивация нацелена на запуск процесса почвообразования, так мусор постепенно разрушается естественным путем. Сейчас вместо Широкореченского полигона существует лишь зеленый холм высотой 45 м. Находиться там безопасно.

В течение ближайших лет муниципалитет продолжит наблюдать за состоянием бывшего полигона. Гарантия подрядчика на качество выполненных работ действует три года.

Напомним, что на данный проект из федерального бюджета было выделено более 300 млн руб. Сам полигон эксплуатировался с 1965 по 2015 год, и за это время там накопилось 6 млн кубометров отходов.
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