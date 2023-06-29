Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проверил ход рекультивации Широкореченского полигона

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в программе «Екатеринбург. Алексей Орлов» для ...28.12.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проверил состояние снегоуборочной техники после ремонта
УрБК, Екатеринбург, 28.12.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проверил состояние коммунальной техники, которая ...12.09.2022 Работы по рекультивации Широкореченского полигона под Екатеринбургом выполнены более чем на 50%
УрБК, Екатеринбург, 12.09.2022. На Широкореченском полигоне под Екатеринбургом выполнено более половины запланированных ...14.06.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о подготовке проекта по рекультивации несанкционированной свалки на Уралмаше
УрБК, Екатеринбург, 14.06.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов вместе с министром природных ресурсов и экологии ...03.11.2021 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал завершение работ по рекультивации Широкореченского полигона к 2023 году
УрБК, Екатеринбург, 03.11.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов вместе с министром природных ресурсов и экологии ...