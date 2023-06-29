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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проверил ход рекультивации Широкореченского полигона

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утром 3 октября посетил Широкореческий полигон твердых бытовых отходов. Об итогах выездной проверки работ по рекультивации объекта градоначальник рассказал в своем Telegram-канале.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проверил ход рекультивации Широкореченского полигона
Фото из официального Telegram-канала главы Екатеринбурга Алексея Орлова

«Контракт на рекультивацию заключен до 2024 года, однако к настоящему времени работы уже близятся к концу. С трудом верится, что всего год назад здесь были сплошные горы мусора, а не зеленый холм. Участок земли, площадью 23 га, возвращается к нормальной жизни. Замечания к подрядчику есть, но механизм их устранения понятен, сейчас идет работа в этом направлении», — написал Алексей Орлов.

Напомним, что на данный проект из федерального бюджета было выделено более 300 млн руб. Сам полигон эксплуатировался с 1960 по 2015 год, и за это время там накопилось 6 млн кубометров отходов.

Ранее глава Екатеринбурга рассказал, что работы по рекультивации полигона будут завершены досрочно.
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