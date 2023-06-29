Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проверил ход рекультивации Широкореченского полигона

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в программе «Екатеринбург. Алексей Орлов» для ...

Работы по рекультивации Широкореченского полигона под Екатеринбургом выполнены более чем на 50%

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2022. На Широкореченском полигоне под Екатеринбургом выполнено более половины запланированных ...