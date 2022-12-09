Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил о досрочном завершении рекультивации Широкореченского полигона ТБО

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в программе «Екатеринбург. Алексей Орлов» для телеканалов «Россия 1» и «Россия 24» рассказал о реализации в городе крупнейших экологических проектов. Так, глава уральской столицы подчеркнул, что городские власти в 2023 году досрочно завершат рекультивацию Широкореченского полигона твердых бытовых отходов.



На сегодняшний день рекультивация в зависимости от этапов — технологического и биологического — завершена на 95-99%. В частности, завершается устройство водоотводных канав, распределение плодородного слоя почвы, выполняется посев многолетних трав, сопровождающийся внесением минеральных удобрений и поливом.



«Нет сомнений, что в 2023 году этот объект будет сдан. В конечном итоге полигон площадью порядка 23 га станет полностью безопасным для окружающей среды», — заявил глава Екатеринбурга.



Напомним, что на данный проект из федерального бюджета было выделено более 300 млн руб. Сам полигон эксплуатировался с 1960 по 2015 год, и за это время там накопилось 6 млн кубометров отходов.