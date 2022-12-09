Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил о досрочном завершении рекультивации Широкореченского полигона ТБО

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил порядок обнаружения, оценки и устранения ...12.09.2022 Работы по рекультивации Широкореченского полигона под Екатеринбургом выполнены более чем на 50%
УрБК, Екатеринбург, 12.09.2022. На Широкореченском полигоне под Екатеринбургом выполнено более половины запланированных ...03.11.2021 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал завершение работ по рекультивации Широкореченского полигона к 2023 году
УрБК, Екатеринбург, 03.11.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов вместе с министром природных ресурсов и экологии ...03.06.2013 Суд обязал власти Нижнего Тагила ликвидировать полигон промышленных и бытовых отходов
УрБК, Нижний Тагил, 03.06.2013. Ленинский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил иск Нижнетагильского межрайонного ...22.03.2011 Вслед за Широкореченским в Екатеринбурге будет реконструирован и Северный полигон твердых бытовых отходов
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2011. Северный полигон твердых бытовых отходов будет реконструирован вслед за ...