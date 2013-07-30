Администрация Екатеринбурга открыла голосование об изменении границ особо охраняемой природной территории парка имени Энгельса

УрБК, Екатеринбург, 07.10.2024. Администрация Екатеринбурга на портале «Госуслуги» начала голосование об изменении границ особо охраняемой природной территории парка им. Энгельса. Проект предполагает сокращение парковой территории на 13% и вынос сетей в зону общего пользования.



Опрос проводится в связи с обращением компании «Техностройкомплект» (ТСК), которая разрабатывает проектную документацию второй очереди малой ледовой арены для начинающих хоккеистов «Спартаковец». Отметим, что декабре 2022 года экспертная комиссия администрации муниципалитета выступила против изменения границ охраняемой территории парка им. Энгельса.



В данный момент, против строительных работ выступили 2 тыс. 147 человек и семь — «за».