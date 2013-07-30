Администрация Екатеринбурга открыла голосование об изменении границ особо охраняемой природной территории парка имени Энгельса

УрБК, Екатеринбург, 30.07.2013. Правительство Свердловской области одобрило проект постановления «Об изменении границ ...13.02.2013 Прокуратура Свердловской области добилась сохранения границ лесопарка
УрБК, Екатеринбург, 13.02.2013. Прокуратура Свердловской области добилась отмены незаконного уменьшения границ особо ...04.06.2012 С части земель ЦПКиО им. Маяковского предполагается снять статус особо охраняемой территории
УрБК, Екатеринбург, 04.06.2012. ОАО «РЖД» объявило о проведении публичных слушаний по изменению статуса особо ...26.01.2012 Компания «ЛУКОЙЛ» добилась разрешения построить АЗС в городском парке Екатеринбурга
Границы особо охраняемой природной территории областного значения «Лесной парк Лесоводов России» изменены. ...26.01.2012 Правительство Свердловской области санкционировало строительство АЗС «Лукойл» в екатеринбургском парке Лесоводов России
УрБК, Екатеринбург, 26.01.2012. Границы особо охраняемой природной территории областного значения «Лесной парк ...