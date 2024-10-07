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Екатеринбуржцы высказались против застройки парка Энгельса

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2024. Жители Екатеринбурга проголосовали против строительства новых объектов в парке Энгельса, расположенного в квадрате улиц Малышева — Бажова — Энгельса — Луначарского. Голосование на Платформе обратной связи было организовано администрацией Екатеринбурга по запросу потенциального застройщика — ООО «ТехноСтройКомплект». Участие в голосовании требовало авторизации через портал Госуслуги, что гарантировало объективность результата.

Вопрос был вынесен на рассмотрение общественности в следующей формулировке: «Согласны ли вы на изменение границ особо охраняемой природной территории местного значения в муниципальном образовании «город Екатеринбург» памятника ландшафтной архитектуры «Парк имени Энгельса?».

Как сообщает официальный портал Екатеринбурга, против изменений высказалось 99,3% респондента (3 308 человек), за — 0,7% (23 человека).
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