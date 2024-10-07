Екатеринбуржцы высказались против застройки парка Энгельса

Власти Екатеринбурга запустили голосование на «Госуслугах», чтобы решить судьбу парка им. Энгельса ...07.10.2024 Администрация Екатеринбурга открыла голосование об изменении границ особо охраняемой природной территории парка имени Энгельса
УрБК, Екатеринбург, 07.10.2024. Администрация Екатеринбурга на портале «Госуслуги» начала голосование об изменении ...28.10.2010 Компания «Интерсервис»: Мы готовы к протестам, но будем продолжать строительство в парке Энгельса
ООО «Компания «Интерсервис», арендовавшее часть парка Энгельса, и СУ-22, генеральный подрядчик, будут продолжать ...28.10.2010 Генеральный директор ООО «Компания «Интерсервис» Антон Шушарин: Мы не намерены отказываться от строительства в парке Энгельса
УрБК, Екатеринбург, 28.10.2010. «Высота здания, которое мы построим в парке Энгельса, действительно будет 3 этажа. Но ...26.10.2010 По факту застройки парка Энгельса в Екатеринбурге начата прокурорская проверка
УрБК, Екатеринбург, 26.10.2010. Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга проводит проверку по факту вырубки ...