УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:42

Закон о самозапрете кредитов вступит в действие с 1 марта 2025 года

УрБК, Москва, 16.10.2024. Жители России с 1 марта 2025 года смогут устанавливать самозапрет на выдачу потребительских кредитов и микрозаймов. Соответствующее постановление подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, об этом сообщается на официальном сайте кабмина.

Так, направить заявление о самозапрете можно будет двумя способами: через Единый портал госуслуг или при личном посещении МФЦ. Такой же способ предусмотрен и для подачи заявления о снятии запрета.

«Воспользоваться услугой можно неограниченное число раз, а сведения о самозапрете будут содержаться в кредитной истории», — говорится в сообщении.

Дополним, что поправки к федеральным законам «О кредитных историях» и «О потребительском кредите» подписал в конце февраля президент Владимир Путин.

Данная мера позволит защитить граждан от злоумышленников, вынуждающих граждан взять кредиты и перевести деньги им.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
26.02.2024 Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении самозапрета на кредиты

УрБК, Москва, 26.02.2024. С 1 марта 2025 года в России вступит в силу закон, позволяющий россиянам самим запретить ...

21.02.2024 Совет Федерации одобрил законопроект о самозапрете на кредиты для россиян

Совет Федерации 21 февраля одобрил в ходе пленарного заседания законопроект, позволяющий гражданам РФ самим ...

21.02.2024 Совет Федерации одобрил законопроект о самозапрете на кредиты для россиян

УрБК, Москва, 21.02.2024. Совет Федерации 21 февраля одобрил в ходе пленарного заседания законопроект, позволяющий ...

02.02.2024 Российские банки не хотят участвовать в процедуре самозапрета граждан на кредитование

УрБК, Москва, 02.02.2024. Национальный совет финансового рынка (НСФР) обратился к депутатам Госдумы с просьбой ...

04.09.2023 SuperJob: 30% екатеринбуржцев хотят установить самозапрет на выдачу кредитов

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2023. В Екатеринбурге 30% опрошенных жителей хотели бы установить самозапрет на выдачу ...

Популярные новости
30.09.2024Рекомендованный семейный доход для обслуживания ипотечного кредита на Среднем Урале с начала года снизился на 3,5%24.09.2024Российские банки отказываются покупать у населения старые или дефектные долларовые купюры26.09.2024Россельхознадзор не допустил к продаже зараженную карантинным вредителем 1,7 тонны горького перца из Узбекистана18.09.2024Региону дали тепло27.09.2024Антон Переславцев: Жители получат тепло вовремя
Архив новостей
Октябрь 2024 (397)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (668)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18