Закон о самозапрете кредитов вступит в действие с 1 марта 2025 года

УрБК, Москва, 26.02.2024. С 1 марта 2025 года в России вступит в силу закон, позволяющий россиянам самим запретить ...21.02.2024 Совет Федерации одобрил законопроект о самозапрете на кредиты для россиян
Совет Федерации 21 февраля одобрил в ходе пленарного заседания законопроект, позволяющий гражданам РФ самим ...21.02.2024 Совет Федерации одобрил законопроект о самозапрете на кредиты для россиян
УрБК, Москва, 21.02.2024. Совет Федерации 21 февраля одобрил в ходе пленарного заседания законопроект, позволяющий ...02.02.2024 Российские банки не хотят участвовать в процедуре самозапрета граждан на кредитование
УрБК, Москва, 02.02.2024. Национальный совет финансового рынка (НСФР) обратился к депутатам Госдумы с просьбой ...04.09.2023 SuperJob: 30% екатеринбуржцев хотят установить самозапрет на выдачу кредитов
УрБК, Екатеринбург, 04.09.2023. В Екатеринбурге 30% опрошенных жителей хотели бы установить самозапрет на выдачу ...