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Вчера, 16:45

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении самозапрета на кредиты

УрБК, Москва, 26.02.2024. С 1 марта 2025 года в России вступит в силу закон, позволяющий россиянам самим запретить банкам выдавать им займы. Соответствующий документ подписал 26 февраля президент РФ Владимир Путин.

Данная мера должна будет защитить граждан от мошенников, вынуждающих жертв взять кредиты и перевести деньги им. С марта 2025 года физлицо сможет установить ограничение на выдачу ему кредитов, которое будет отражаться в его кредитной истории в бюро кредитных историй (БКИ). Увидев эту пометку, банки и МФО обязаны будут отказать клиенту в выдаче кредита.

Документ прошел первое чтение в Госдуме 11 октября 2023 года, 20 февраля 2024 года он был одобрен в третьем чтении, а 21 февраля 2024 года получил одобрение Совета Федерации.
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