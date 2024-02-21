Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении самозапрета на кредиты

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УрБК, Москва, 21.02.2024. Совет Федерации 21 февраля одобрил в ходе пленарного заседания законопроект, позволяющий ...

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об акцизе на сигареты и табак

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому с марта 2023 года вырастут ставки акцизов на сигареты и ...

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УрБК, Москва, 06.12.2022. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о бюджете на 2023 и плановый период 2024-2025 ...