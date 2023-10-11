Совет Федерации одобрил законопроект о самозапрете на кредиты для россиян

УрБК, Москва, 21.02.2024. Совет Федерации 21 февраля одобрил в ходе пленарного заседания законопроект, позволяющий ...11.10.2023 Законопроект о самозапрете граждан на выдачу им кредитов прошел первое чтение в Госдуме
УрБК, Москва, 11.10.2023. Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который дает гражданам возможность добровольно ...04.09.2023 SuperJob: 30% екатеринбуржцев хотят установить самозапрет на выдачу кредитов
УрБК, Екатеринбург, 04.09.2023. В Екатеринбурге 30% опрошенных жителей хотели бы установить самозапрет на выдачу ...30.08.2023 Правительство РФ одобрило законопроект о самозапрете граждан на выдачу им кредитов
Правительство РФ в ходе заседания комиссии по законопроектной деятельности одобрило инициативу, которая дает гражданам ...30.08.2023 Правительство РФ одобрило законопроект о самозапрете граждан на выдачу им кредитов
УрБК, Москва, 30.08.2023. Правительство РФ в ходе заседания комиссии по законопроектной деятельности одобрило ...