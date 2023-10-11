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Вчера, 17:55

Совет Федерации одобрил законопроект о самозапрете на кредиты для россиян

Совет Федерации 21 февраля одобрил в ходе пленарного заседания законопроект, позволяющий гражданам РФ самим устанавливать запрет на выдачу им потребительских кредитов. Он вступит в силу 1 марта 2024 года, пишет ТАСС.

Самозапрет будет касаться только потребительских кредитов. На портале «Госуслуги» или в любом МФЦ гражданин сможет установить ограничение на выдачу ему кредитов, которое будет отражаться в его кредитной истории в Бюро кредитных историй (БКИ). Увидев эту пометку, банки и МФО обязаны будут отказать клиенту в выдаче кредита. Закон вступит в силу с 1 марта 2024 года, однако МФЦ получат время для донастройки систем до 1 сентября 2024 года.

Госдума начала рассматривать законопроект в октябре 2023 года и приняла его 20 февраля 2024 года.
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