Совет Федерации одобрил законопроект о самозапрете на кредиты для россиян

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Законопроект о самозапрете граждан на выдачу им кредитов прошел первое чтение в Госдуме

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УрБК, Екатеринбург, 04.09.2023. В Екатеринбурге 30% опрошенных жителей хотели бы установить самозапрет на выдачу ...

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УрБК, Москва, 30.08.2023. Правительство РФ в ходе заседания комиссии по законопроектной деятельности одобрило ...