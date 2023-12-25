Совет Федерации одобрил законопроект о самозапрете на кредиты для россиян

УрБК, Москва, 25.12.2023. Председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков сообщил, что в рамках закона о ...20.11.2023 Совет Федерации одобрил закон о формировании бюджета на три года
УрБК, Москва, 20.11.2023. Бюджетный комитет Совета Федерации поддержал закон о федеральном бюджете на 2024 год и ...04.09.2023 SuperJob: 30% екатеринбуржцев хотят установить самозапрет на выдачу кредитов
УрБК, Екатеринбург, 04.09.2023. В Екатеринбурге 30% опрошенных жителей хотели бы установить самозапрет на выдачу ...30.11.2022 Совет Федерации утвердил федеральный бюджет на 2023 год
Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Об этом ...30.11.2022 Совет Федерации утвердил федеральный бюджет на 2023 год
УрБК, Москва, 30.11.2022. Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и ...