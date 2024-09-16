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Свердловские власти завершили первый этап формирования бюджета региона на 2025 год

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2024. Свердловские власти завершили первый этап формирования бюджета региона на 2025 год. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

По словам министра финансов Свердловской области Александра Старкова, особое внимание губернатор Евгений Куйвашев обратил на завершение муниципальных проектов. Так, будет продолжено строительство четырех среднеобразовательных заведений в Екатеринбурге и Верхней Пышме. Школы будут оборудованы современным оснащением для учебных целей. Власти региона выделят деньги на расселение свердловчан из аварийного жилищного фонда, строительство дорог и модернизацию городских пространств.

Планируется, что в 2025 году увеличится объем финансирования на ремонт дорог в Красноуфимске, Первоуральске, Ревде. Тогда местные автодороги смогут справиться с транспортным потоком, который увеличится после завершения строительства федеральной трассы М-12. Оно было начато по поручению президента РФ Владимира Путина.

Глава региона велел заложить дополнительные финансы на развитие транспортной инфраструктуры микрорайона Новокольцовский и строительство улицы Олимпийской. Кроме того, завершится благоустройство пешеходной зоны в эко-парке «Заречный» с каскадной лестницей. При этом в Волчанске запланировано благоустройство набережной, в Верхней Туре — прогулочного маршрута, в Пелыме — «Сквера детства». Все объекты будут завершены при поддержке из бюджета области.

Напомним, формирование бюджета Свердловской области началось в середине сентября. Процесс рассмотрения и принятия главного финансового документа региона продлится до декабря 2024 года.

Спикер Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина подчеркнула, что бюджет Свердловской области сохранит свою социальную направленность. Так, в статьи расходов будут включены улучшение качества питьевой воды, поддержка агропромышленного сектора, малого и среднего бизнеса, проведение газификации, ремонт дорог.
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