Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на расселение в 2024 году аварийного жилфонда направил почти 3 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 02.03.2023. Губернатор Евгений Куйвашев заявил, что в текущем году в Свердловской области из ...07.07.2022 Свердловская область получит из федерального бюджета 2,1 млрд рублей на расселение ветхого и аварийного жилья
УрБК, Екатеринбург, 07.07.2022. Свердловская область получит из федерального бюджета 2,1 млрд руб. на расселение ...10.06.2022 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев увеличил финансирование программы расселения из аварийного жилья
УрБК, Екатеринбург, 10.06.2022. Губернатор Свердловской области распорядился увеличить почти на 4 млрд руб. объем ...27.06.2016 К 2020 году площадь аварийного жилья в России может составить 100 млн кв. метров
Общая площадь аварийного жилья в России, признанного таким после 2012 года, достигла 6,8 млн кв. м., следует из данных ...15.07.2014 Более 9 тыс. жителей Свердловской области улучшили жилищные условия в ходе переселения граждан из аварийного жилья
УрБК, Екатеринбург, 15.07.2014. Сегодня на заседании правительства Свердловской области был принят проект постановления ...