Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на расселение в 2024 году аварийного жилфонда направил почти 3 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург. 26.02.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в 2024 году на расселение аварийного жилья в регионе направил почти 3 млрд руб. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.



«Мы внесли изменения в региональную адресную программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах. Уточнили общую площадь аварийного жилищного фонда и среднюю стоимость квадратного метра для расчета финансирования мероприятий по расселению. На 2024 год она составляет 107,6 тыс. руб.», — сказал и. о. министра строительства и развития инфраструктуры Григорий Сурганов.



Всего на 2024 год объем финансирования программы расселения аварийного жилья составляет 2,9 млрд руб., из которых 1,6 млрд руб. — средства фонда развития территорий, 1,3 млрд — средства областного бюджета, и еще около 30 млн руб. выделят участвующие в программе 58 муниципалитетов.



С начала действия программы, реализации которой активно способствует глава региона Евгений Куйвашев, в новое жилье переехали 15,9 тыс. человек, расселено свыше 268,5 тыс. аварийных «квадратов», в прошлом году в регионе построено 18 новых многоквартирных домов в 15 муниципалитетах.



Шестилетняя программа по расселению домов, признанных аварийными до 2017 года, общая площадь которых составляет 337,8 тыс. кв. м., рассчитана до сентября 2025 года.



Напомним, что сокращение аварийного жилого фонда — одно из направлений нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.